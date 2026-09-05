Вересень — гарний час, щоб заповнити морозилку сезонними овочами. Зараз вони максимально доступні та вже не такі дорогі, як на початку сезону. Заморожені овочі стануть ідеальним доповнення для приготування різних страв у холодний сезон.

Які овочі саме зараз варто заморожувати і як це робити, радить ТСН.ua.

Заморожені овочі допоможуть заощадити не лише гроші, а й час: достатньо дістати потрібну порцію з морозилки та додати її до супу, рагу, запіканки чи іншої страви. Водночас зараз, кажуть господині, важливо підготувати овочі до заморожування, підібрати зручну упаковку та дотримуватися термінів зберігання.

Помідори

Помідори — один із найпростіших овочів для заморожування. Вони підійдуть для борщу, супів, підлив, соусів, тушкованого м’яса, овочевої ікри, пасти та піци.

Для приготування супів і соусів томати можна заморожувати цілими. Плоди слід помити, добре обсушитити і покласти до пакетів.

Помідори заморожують порціями, нарізавши кубиками або подрібнити блендером. Можна також зробити томатне пюре та розлити його до контейнерів або силіконових форм для льоду.

Термін зберігання: приблизно 8–12 місяців.

Болгарський перець

Перець чудово заморожується і у такому вигляді добре підходить для супів, рагу, соусів, омлетів, піци, тушкованих овочів.

Перед заморожуванням овочі потрібно помити, обсушити, видалити плодоніжки та насіння. Залежно від використання, перець нарізають соломкою, кубиками або половинками. Для фаршированого перцю зручно заморожувати цілі плоди або половинки.

Перець краще розкладати невеликими порціями у щільні пакети для заморожування або контейнери.

Термін зберігання: приблизно 8–12 місяців.

Баклажани

Баклажани також заморожують на зиму. Овочі підійдуть для приготування ікри, рагу, овочевих закусок, соусів, пасти чи супів-пюре. Втім, у процесі заморожування є деякі нюанси.

Баклажани краще не заморожувати сирими шматками, бо після розморожування вони можуть стати водянистими. Найкраще — попередньо запекти, обсмажити або бланшувати.

Для універсальної заготовки баклажани слід нарізати кружальцями або кубиками, посолити і залишити на 15–20 хв. Після цього їх слід промити та обсушують. Потім — обсмажити або запекти, охолодити і заморозити порціями.

Також можна запекти баклажани цілими. Потім охолодити, очистити та розкласти м’якоть по невеликих контейнерах.

Термін зберігання: близько 6–8 місяців.

Цвітна капуста

Цвітну капусту перед заморожуванням варто бланшувати, аби зберегти смак, колір і структуру овочу. Після розморожування її можна додати до супів, запіканок, овочевих рагу, омлетів, гарнірів.

Капусту слід розібрати на невеликі суцвіття, помити і опустити до киплячої води на 2–3 хв. Потім її відразу треба перекласти у холодну воду, добре обсушити

Суцвіття можна спочатку розкласти на дошці в один шар і підморозити, а потім пересипати до пакету. Так вони не злипнуться.

Термін зберігання: приблизно 8–12 місяців.

Броколі

Броколі перед заморожуванням також краще бланшувати. Її можна додавати до супів, омлетів, запіканок, овочевого рагу, пасти.

Капусту слід розібрати на невеликі суцвіття, промити і опустити у киплячу воду на 2–3 хв. Потім перекласти у холодну воду. Після цього броколі потрібно добре обсушити

Суцвіття можна розкласти у пакети для заморожування або контейнери невеликими порціями. Щоб броколі не злиплася, розкладіть на дошці в один шар і трохи підморожте, а потім пересипте до пакетів.

Термін зберігання: близько 8–12 місяців.

Стручкова квасоля

Стручкову квасолю також варто бланшувати перед заморожуванням. Її можна використовувати для овочевих рагу, супів, гарнірів, омлетів ,запіканок, тушкувати з овочами.

Спочатку стручки слід помити, обсушити і обрізати кінчики, а також розрізати на шматки по кілька сантиметрів. Потім опустіть квасолю у киплячу воду на 2–3 хв, потім покладіть у холодну воду, а після цього добре обсушують.

Заморожувати квасолю найзручніше порціями у щільних пакетах. Слід максимально випустити з пакета повітря, щоб овочі не покривалися великою кількістю льоду.

Термін зберігання: приблизно 8–12 місяців.

Кукурудза

Кукурудзу зручно заморожувати зернами, щоб узимку не витрачати час на розбирання качанів. Її можна додавати до салатів, супів, піци, рису, рагу, омлетів. Додавати до гарячих страв можна без повного розморожування.

Спочатку з качана слід зрізати зерна. За потреби їх можна бланшувати 2–3 хв. Потім охолодити і добре обсушити. Якщо кукурудза молода, то її можна заморозити й без попереднього бланшування.

Підготовлені зерна можна розкласти у пакети невеликими порціями. Також кукурудзу заморожують на качанах.

Термін зберігання: близько 10–12 місяців.