Державна спеціальна служба транспорту за дорученням Міністерства оборони України облаштувала 1 382,6 км антидронового захисту ключових логістичних маршрутів від початку 2026 року, повідомили в уряді.

Захищені дороги рятують життя українських військовослужбовців, зберігають техніку та посилюють можливості підрозділів виконувати бойові завдання.

Минулого місяця у прифронтових регіонах:

побудовано 213,1 км антидронового захисту;

відремонтовано 129,3 км автомобільних доріг.

Загалом з початку відновлювальних робіт, які стартували у квітні, проведено поточний ремонт та експлуатаційне утримання 551,3 км автодоріг.

Наразі роботи тривають на 23 ділянках, ще 33 – вже повністю завершені.