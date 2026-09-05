Наразі Україна не може покладатися на дрони-перехоплювачі у протидії реактивним дронам РФ, але захисники використовують інші засоби.

Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, українські захисники мають методи збиття дронів, які “летять високо і швидко”.

“Працює авіація, працюють зенітні ракетні війська. Якщо дрон перебуває в зоні досягнення малої протиповітряної оборони чи переносних зенітно-ракетних комплексів, працюють відповідні засоби”, – пояснив Ігнат.

Водночас він заявив: “Поки що ми не можемо розраховувати на дрони-перехоплювачі”.

Речник ПС вказав, що є окремі збиття реактивних безпілотників, які здійснили перехоплювачі, проте “їхній відсоток невеликий”.

Військовий зазначив, що можливість працювати звичайними перехоплювачами є тоді, коли реактивний дрон “летить повільно і на відповідній висоті”. Він зазначив, що “є навіть підтверджені відео таких збиттів”.

“Далі йдуть, власне, інноваційні методи розробки наших виробників – саме реактивні дрони-перехоплювачі. Уже заявлено, що вони є. Питання – у випробуваннях, масштабуванні та набутті відповідної спроможності, так, як ми свого часу робили це зі звичайними дронами коптерного типу”, – розповів Ігнат.

Він додав, що війна “рухається, розвивається, з’являються нові й нові засоби” – тож Україні потрібні такі засоби протидії, щоб зробити російське озброєння неефективним.

“Поки що, на жаль, проти балістики ми не маємо іншого рішення, окрім Patriot. А проти реактивних “шахедів” застосовуємо те, що маємо”, – підсумував він.