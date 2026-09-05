-Цієї ночі в Кам’янському на Дніпровщині росіяни вдарили по цивільному підприємству. Вбили чотирьох людей, і ще п’ятеро зазнали поранень. Мої співчуття рідним та близьким. У багатьох регіонах пошкоджені звичайні житлові будинки – у Херсоні, Борисполі та на Харківщині.

У Сумах та Миколаєві дронами вдарили по торговельних центрах.

Також вночі були й демонстративні російські удари по наших аеропортах – у Києві та в Борисполі. Саме цілеспрямовано, вперше за довгий час. Очевидно, такі удари Росії по аеропортах є реакцією на обговорення і підготовку можливості для американської сторони скористатися літаком для прибуття в Україну та приземлитися в аеропорту «Київ» або в аеропорту «Бориспіль». Російсько-іранські «шахеди» у відповідь на американську дипломатію. Ми зафіксували цей російський крок і на наступному тижні відповідно скорегуємо нашу операцію щодо російського повітряного простору, який став небезпечним через присутність дронів і ракет у небі. Звісно, з нашої сторони жодних загроз дипломатії немає і не буде.

Україна зацікавлена в наближенні миру. Росія відповідатиме за те, що вона робить. Дякую всім, хто допомагає нашій державі та українцям!