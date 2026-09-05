Сьогодні в першій половині дня ворог спрямував БпЛА типу «Shahed-238» по вантажному автомобілю в Галицинівській громаді, що на Миколаївщині.

Про це повідомив в.о.голови Миколаївської ОВА Гергій Решетілов.

-На жаль, загинув 40-річний водій. росія забрала ще одне людське життя. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Також ворог спрямував БпЛА типу «Shahed-238» по Миколаєву. За попередньою інформацією, пошкоджено п’ять вантажних автомобілів та два тролейбуси. Детальна інформація щодо пошкоджень уточнюється. На щастя, обійшлося без постраждалих.