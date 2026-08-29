Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, “Деморалізувати українців так, щоб вони з піднятими лапками вийшли назустріч нашим військам” – віцеспікер Держдуми закликав стерти в порох наші міста (ВІДЕО)

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий зазначив, що заклики заступника голови держдуми рф Петра Толстого до бомбардування українських міст, мають стати підставою для ордера на арешт Міжнародним кримінальним судом.

«Такі заяви російського чиновника, який закликає до скоєння воєнних злочинів і вимагає створення нестерпних умов життя для цивільного населення, повинні стати підставою для видачі ордера на арешт Міжнародним кримінальним судом», — написав Тихий у соцмережі Х.

Щодо слів про те, що українці мають здатися на милість російських окупантів з «піднятими лапками», то за словами Тихого, — єдиний привід підняти руки — це «показати Толстому та його поплічникам-воєнним злочинцям середній палець».