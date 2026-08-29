Дослідження німецьких вчених показало — одного місяця на веганській дієті достатньо, щоб біологічне старіння сповільнилося. Виявляється, що відмова від м’яса та інших продуктів тваринного походження вже через чотири тижні призводить до змін у роботі тих генів, які відповідають за обмін речовин, імунітет та старіння організму.

Про це повідомляє «Європульс», передає Інше ТВ.

Як це працює? Існують спеціальні маркери (так звані хімічні мітки ДНК), які впливають на імунітет, метаболізм, зростання клітин та їх оновлення. Якщо говорити простою мовою, нашу ДНК можна порівняти з книгою, де записані всі інструкції для організму. На її сторінках знаходяться ті самі хімічні мітки — вони нагадують клітинам, якими інструкціями користуватися частіше, ніж іншими.

Вчені вже знали, що на ці мітки впливають вік, стрес, сон та інші особливості життя. Але виявилося, що особливо швидко на відновлення клітин впливає відмова від продуктів тваринного походження.

У дослідженні, яке провели вчені із Фрайбурзького університету, взяли участь 48 осіб. Їх розділили на дві групи – одна перейшла на веганство, а інша – на раціон із високим вмістом м’яса. Через місяць вчені вивчили понад 812 тисяч ділянок ДНК. Виявилося, що в учасників із веганської групи посилилася активність генів, які відповідають за імунітет, метаболізм та оновлення клітин.

Хоча ключову роль зіграв індивідуальний генетичний профіль кожного учасника експерименту, дієта значно вплинула на процес біологічного старіння. У веганській групі біологічне старіння, яке оцінили на основі показників здоров’я та ризику захворювань, сповільнилося майже на 2 роки, а у «м’ясній» навпаки прискорилося на півроку.

Як сказала одна з авторів дослідження, професор Університету Фрайбурга Анн-Катрін Ледерер, гени не визначають стан організму раз і назавжди – він здатний відреагувати на зміну раціону лише за кілька тижнів.

Як повідомляло Інше ТВ, Нічого зайвого. Сидр направо, відходи наліво, результат – шикарні сумки з веганської шкіри (ФОТО)