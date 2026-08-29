На жаль, кількість загиблих у Бучанському районі зросла до 37.

Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Робота на локації триває. Рятувальники та всі відповідні служби продовжують працювати на місці трагедії.

Завтра, 30 серпня, в Київській області оголошено День жалоби за жертвами вчорашньої російської атаки.

-На знак скорботи та пам’яті на Київщині будуть приспущені Державні Прапори України. Проведення розважальних заходів буде обмежено. Прошу поставитись до цього з повагою та розумінням, і також обмежити гучне виконання музики в області.