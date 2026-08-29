-Від вечора вчора й сьогодні увесь день доповіді по ситуації на Київщині – село Мила Бучанського району, де після російського удару почалась детонація. Жахлива ситуація, жахлива недбалість тих, хто зберігав вибухові речовини просто поруч із людьми, – зазначив президент Зеленський.

Після ситуації у Вишневому ще один такий злочин – це абсолютно неприпустимо. Я розраховую, що деталі будуть представлені суспільству оперативно. Перше влучання було в місце зберігання боєприпасів, якого там точно не повинно було бути – складів Сил оборони. Детонація снарядів, мін, інших боєприпасів і дронів. Значний масштаб.

Ми говорили з Генеральним прокурором, з МВС, із СБУ, з Головкомом – все, що необхідно для розслідування, у них є.

Я хочу окремо подякувати кожному, хто на місці там і в інших місцях російських влучань усе робить для допомоги, для порятунку людей.