Німеччина відстає в гонці із заповнення своїх газосховищ до зими, що викликає заклики до сильніших стимулів для прискорення закачування газу.

Високі ринкові ціни уповільнили поповнення німецьких газосховищ, ставлячи під загрозу досягнення поставленої мети.

Про це повідомляє Euronews, передає Інше ТВ.

“Якщо поточні темпи закачування збережуться, Німеччина не виконає встановлені законом вимоги до рівня заповнення сховищ до 1 листопада”, – заявив Euronews Business директор асоціації операторів газосховищ INES Себастьян Хайнерманн.

Станом на 25 серпня німецькі газосховища були заповнені приблизно на 51,5% проти близько 69% роком раніше. Німеччина має досягти сукупного рівня заповнення 70 % до 1 листопада.

Німеччина має у своєму розпорядженні найбільші в Європі потужності зберігання газу, тому повільні темпи їх заповнення істотно збільшують загальноєвропейський дефіцит.

Як повідомляло Інше ТВ, Нідерландам може не вистачити газу у разі суворої зими, – державна газова компанія