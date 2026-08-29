Швейцарські Збройні сили мають намір активніше використовувати робототехніку та безпілотні системи для вирішення завдань оборони країни. Для цього Федеральне міністерство оборони Швейцарії створить батальйон безпілотників та спеціалізований навчальний підрозділ для призовників.

Про це повідомляє SWI, передає Інше ТВ.

Безпілотники грають дедалі помітнішу роль сучасних конфліктах, зокрема гібридних. Водночас у Швейцарії все частіше фіксують польоти дронів над військовими об’єктами та об’єктами критичної інфраструктури. Тому Міністерство оборони країни має намір розширити можливості армії у цій галузі.

Про створення нового Центру компетенцій в галузі безпілотних систем оголосили в четвер, 27 серпня 2026 року, на військовому полігоні в місті Тун, кантон Берн, міністр оборони Мартін Пфістер, командувач швейцарської армії Бенедикт Роос та директор Федерального Відомства із закупівель озброєнь та матеріально-технічного постачання Збройних сил armasuisse Урс Лоер.

Новий центр має займатися розробкою, випробуванням та впровадженням безпілотних технологій у швейцарських Збройних силах. Працюватиме над ними армія спільно з університетами та приватними компаніями. Центр повинен об’єднати практичні потреби військ, технологічні компетенції відомства armasuisse та ноу-хау університетів та бізнесу.

Мета полягає в тому, щоб «спільно розробляти нові рішення, випробовувати їх і якнайшвидше передавати армії». З 2028 року у складі швейцарських ЗС має з’явитися окремий батальйон безпілотників, призначений для розвідки та оборони. Для підготовки військовослужбовців створять спеціалізований навчальний підрозділ. Під використання нових систем буде також адаптовано відповідні нормативні положення та правова база.

Як повідомляло Інше ТВ, Швейцарська армія планує повернути в експлуатацію старі бункери