У Норвегії на престол зійшов король Гокон VIII. Він став королем після смерті свого батька, Гаральда V.

Король Гаральд, який перебував на престолі 35 років, помер вранці п’ятниці в національній лікарні Осло, де проходив лікування від рідкісного захворювання крові.

Принц Гокон народився у липні 1973 року, і є наймолодшою ​​дитиною покійного короля та королеви Соні, пише ВВС.

За власним зізнанням, у юні роки йому часом було важко змиритися зі своїм королівським статусом.

“Так, я належав до королівської родини, але не хотів про це говорити… У школі це викликало в мене тривогу”, — писав він у своїй автобіографії 2023 року, згадуючи навчання в державній початковій школі у 1980-х роках.

Він став кронпринцом у 1991 році, у віці лише 17 років, після смерті свого діда — короля Улафа V.

Підпис до фото,Три покоління монархів у родинному маєтку Скаугум у 1982 році: король Улаф V, юний принц Гокон і тодішній кронпринц Гаральд

На відміну від більшості представників королівських родин, він здобув освіту в місцевих державних школах, після чого розпочав чотирирічну службу на флоті, закінчивши Норвезьку військово-морську академію у 1995 році.

Він вирішив не йти шляхом батька й діда та не вступати до Оксфордського університету, а натомість вирушив до Каліфорнії, щоб вивчати політологію в Університеті Берклі.

Невдовзі після повернення до Норвегії, у 1999 році, Гокон зустрів свою майбутню дружину Метте-Маріт на музичному фестивалі в її рідному місті Крістіансенн.

Преса називала її “Попелюшкою з Крістіансенна” — натякаючи на її скромне походження.

“Те, що ми знайшли одне в одному, було настільки сильним, що я не міг це втратити”, — сказав тодішній кронпринц Гокон про Метте-Маріт напередодні їхнього весілля у 2001 році.

Однак їхні стосунки викликали чимало суперечок, і в Норвегії розгорнулася палка громадська дискусія відтоді, як Гокон уперше оголосив про їхній роман.

Деякі оглядачі навіть попереджали, що ці стосунки можуть призвести до краху норвезької монархії, проводячи паралелі зі скандальним союзом американки Волліс Сімпсон (яка вже була розлучена) та британського короля Едварда VIII — союзом, що спричинив його зречення престолу в 1936 році.

Королева Метте-Маріт не була першою особою нешляхетного походження, що увійшла до норвезької королівської родини: покійний король Гаральд уже порушив цю традицію, одружившись із королевою Сонею за три десятиліття до того.

Утім, вона була самотньою матір’ю чотирирічної дитини, чий батько відбував покарання за зберігання кокаїну.

Підпис до фото,Гокон і Метте-Маріт одружилися в серпні 2001 року

Спільне проживання подружжя в квартирі в Осло також викликало критику з боку консервативної Лютеранської церкви Норвегії, хоча опитування того часу свідчили, що пересічних норвежців це не надто хвилювало.

Однак багатьох норвежців усе ж таки непокоїло питання: чи сумісний її колишній спосіб життя — сповнений вечірок і розваг — із роллю дружини майбутнього короля.

В емоційному інтерв’ю за три дні до весілля, Метте-Маріт публічно перепросила за своє “бурхливе минуле” й засудила вживання наркотиків — це сталося після повідомлень про те, що на вечірках в Осло, які вона відвідувала в 1990-х роках, вживали заборонені речовини.

При цьому вона не уточнила, чи вживала їх сама.

Цей крок став своєрідним переломним моментом. Вона здобула прихильність пересічних норвежців і протягом багатьох років сприймається як уособлення сучасної монархії, здатної відійти від усталених умовностей.

Підпис до фото,Кронпринц Гокон із дружиною та донькою у національних костюмах

У своїй новій ролі кронпринцеси вона долучилася до важливих суспільних ініціатив, зокрема підтримки людей, які живуть із ВІЛ, та популяризації грамотності.

Діагноз “легеневий фіброз”, поставлений їй у 2018 році, також викликав хвилю співчуття серед громадськості.

Кронпринц Гокон зазначав, що Метте-Маріт допомогла йому подолати замкненість, і описував її як емоційну противагу своєму аналітичному складу розуму.

“Мені не надто легко дається спілкування з людьми, — писав він. — А от Метте має до цього природний хист. Вона вміє увійти до кімнати й знайти спільну мову з усіма”.

Підпис до фото,Кронпринцеса Соня, принцеса Марта Луїза, принц Гокон і кронпринц Гаральд у Скаугумі в 1987 році

Гокон випередив свою старшу сестру, принцесу Марту Луїзу, у черзі на престолонаслідування згідно із тодішніми законами країни.

Однак після змін до конституції, його 22-річна донька Інгрід Олександра тепер стає кронпринцесою та спадкоємицею норвезького престолу.

Нова спадкоємиця престолу

Підпис до фото,У травні 2026 року принцеса Інгрід Олександра вперше з’явилася на публіці в Австралії — де вона навчається, — щоб відзначити День Конституції Норвегії

Жінки отримали право успадковувати норвезький престол лише в останні десятиліття — після внесення змін до конституції у 1990 році.

Це означає, що Інгрід Олександра може стати першою жінкою-монархом Норвегії з XV століття.

Принцеса, яка народилася й виросла в Осло, завершила військову службу у 2025 році, провівши 15 місяців на посадах інженера та снайпера.

У травні 2025 року було оголошено, що вона переїжджає до Австралії для вивчення міжнародних відносин і політичної економії в університеті Сіднея.

Раніше на вебсайті королівської родини серед її головних інтересів зазначалися захист довкілля та проблеми зміни клімату, хоча наразі ці біографічні дані недоступні через оновлення сайту.

“Усе — для Норвегії”

Король Гокон VIII оголосив свій королівський девіз, обравши ті самі слова, що й його батько, дід та прадід: “Усе — для Норвегії”.

Новий король оголосив про це під час свого першого засідання уряду після того, як успадкував трон від батька.

Підпис до фото,Новий король Норвегії Гокон та норвезький уряд

Король Гаральд був дуже популярним серед пересічних норвежців.

Його син Гокон — четвертий монарх, який очолив сучасну норвезьку монархію, відновлену 1905 року після здобуття країною незалежності від Швеції.

На думку багатьох оглядачів, він має всі передумови для того, щоб гідно продовжити справу своїх попередників на норвезькому престолі.

Як спадкоємець престолу, Гокон тісно співпрацював із батьком під час виконання королівських обов’язків, а останніми роками отримав ширші повноваження, дедалі частіше виконуючи функції регента, коли Гаральд хворів або був відсутній.

“Мені так пощастило, що саме наслідний принц Гокон продовжить цю справу”, — написав король Гаральд про свого сина у автобіографії “Король розповідає”.

Історик Тронд Норен Ісаксен розповів BBC, що Гокон буде іншим типом монарха, ніж його батько, але не менш шанованим.

“Король Гаральд… був дуже харизматичним, мав чудове почуття гумору, яке всі цінують, тоді як Гокон — дещо стриманіший, більше схожий на свою матір.

Однак останніми роками він став більш розкутим, почав більше відкриватися й частіше демонструвати своє почуття гумору… він уже багато років бере на себе величезний тягар відповідальності, зважаючи на похилий вік батьків і хворобу дружини”.

Непроста історія

Гокон став королем у непростий для норвезької королівської родини час.

Монархія загалом користується популярністю серед норвежців, і її давно цінують за сучасний підхід.

Однак останніми роками її супроводжують скандали.

Підпис до фото,Останнім часом сімейні справи Гокона перебувають у центрі уваги ЗМІ та громадськості

Лише цього року дружина Гокона Метте-Маріт — нині королева Норвегії — перепросила за багаторічні зв’язки із засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном, а її сина було визнано винним у зґвалтуванні внаслідок гучного судового процесу. Один із випадків зґвалтування стався в маєтку Гокона в Скаугумі, неподалік від Осло.

Маріус Борг Гейбі, народжений від попередніх стосунків теперішньої королеви, наразі оскаржує цей вирок.

Згідно з результатами кількох опитувань, проведених на початку цього року, майже половина населення Норвегії вважала, що кронпринцеса не зможе стати королевою, хоча це було неминуче.

Через два дні після завершення судового процесу над її сином Метте-Маріт перенесла операцію з пересадки легень — це сталося через вісім років після того, як їй вперше поставили діагноз.

Лікарі не вважатимуть її стан стабільним, доки не мине рік після трансплантації, тож на нового короля чекає складний період переходу влади, протягом якого він продовжуватиме підтримувати дружину.

Підпис до фото,Норвезька королівська родина

Вшанування старого короля

Підпис до фото,Біля королівського палацу в Осло – багато людей і квітів

Біля королівського палацу в Осло зібралося багато людей, щоб вшанувати пам’ять померлого короля – там багато квітів і норвезьких прапорів.

У натовпі помітили низку норвезьких політиків, зокрема, прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре, який очолює уряд країни з 2021 року. Він поклав свій букет до інших квітів, що їх приносять люди.

Раніше прем’єр виступив із телевізійним зверненням, у якому зазначив, що країна “об’єднана в скорботі й вдячності”, але спадщина Гаральда “продовжує жити”.

Серед людей також бачили міністра закордонних справ Еспена Барта Ейде та міністра фінансів Єнса Столтенберга (представників Лейбористської партії), а також лідерку Консервативної партії Іне Марі Еріксен Сорейде.

А мер Осло Анне Ліндбу скасувала власну весільну церемонію через смерть короля.

Весілля з її нареченим Полом Сандвідом було заплановане на п’ятницю, але його відклали після того, як вранці стало відомо про смерть короля Гарольда.

“Важко уявити Осло й Норвегію без вас. Вам не потрібен був натовп, щоб бути королем”, — написала Ліндбу в Instagram, вшановуючи пам’ять покійного монарха.

Підпис до фото,Мер Осло Анне Ліндбу скасувала власне весілля через те, що воно припало на день смерті короля

“Навіть більшість норвежців, які ніколи не зустрічалися з вами особисто, все одно відчували, що знають вас”, — додала мер Ліндбу.

Нової дати весілля поки що не призначено, повідомив BBC політичний радник мера норвезької столиці.

Після п’яти років стосунків, Ліндбу оголосила про заручини в червні цього року.

Співчуття з-за кордону

Король Великої Британії Чарльз III висловив сум через смерть свого “любого двоюрідного брата”. Король Гаральд V був троюрідним братом матері короля Чарльза — королеви Єлизавети II.

Новий король – Гокон VIII – праправнук королеви Вікторії.

Над Букінгемським палацом приспущено прапор Великої Британії на знак вшанування пам’яті короля Гаральда V.

Підпис до фото,Над Букінгемським палацем приспустили прапор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що король Гаральд “уособлював гідність, мудрість і непохитну відданість своїй країні”. Він додав, що Україна завжди пам’ятатиме його “непохитну підтримку та солідарність” у “найтяжчі дні російської агресії”.

“Норвегія втратила видатну постать, яка обстоювала розсудливість і єдність”, — заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Президент Фінляндії Александер Стубб вважає, що короля Гаральда пам’ятатимуть завдяки його “тривалому й відданому служінню на посаді глави держави, вмінню об’єднувати норвежців із різних верств суспільства та непохитному прагненню підтримувати надію й упевненість у майбутньому за будь-яких часів”.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон зазначив, що протягом десятиліть монарх був “надійною, шанованою та об’єднавчою силою як у Норвегії, так і в Північному регіоні”, додаючи, що його “тривалу й віддану працю на благо Норвегії згадуватимуть із теплотою та повагою”.