Упродовж минулого тижня через контрольно-пропускний пункт “Верхній Ларс” між РФ і Грузією пройшли понад 113 тис. росіян на тлі чуток про можливу мобілізацію

Про це пише Politico.

Понад 113 000 росіян покинули свою країну минулого тижня через так званий контрольно-пропускний пункт «Верхній Ларс» — сплеск руху, який відображає зростаючі побоювання, що Кремль готовий оголосити про нову мобілізацію.

В останні місяці російська влада вжила дедалі агресивніших заходів щодо набору персоналу, посилила збір даних про резервістів та розширила повноваження Національної гвардії, що все це підживлює розмови про черговий призов.

Олексій Табалов — засновник правозахисної організації «Школа призовника», яка працює над захистом призовників та військовослужбовців, — сказав, що його неурядова організація відзначила нещодавнє зростання запитів на юридичну допомогу від чоловіків призовного віку, «насамперед від тих, хто перебуває у військовому резерві». А на початку серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що розвідувальні служби його країни очікують, що Росія розпочне «швидку мобілізацію» кількох сотень тисяч чоловіків до кінця року.

Більше того, Грузія вже стикалася з таким типом прикордонного руху раніше. У вересні 2022 року, коли президент Володимир Путін розпочав часткову військову мобілізацію, в результаті якої було призвано близько 300 000 чоловіків після повномасштабного вторгнення в Україну, Грузія була одним з основних напрямків для тих, хто прагнув втекти. Як одна з небагатьох країн Східної Європи, що межують зі Східною Європою, що дозволяє безвізовий в’їзд громадянам Росії, вона прийняла понад 100 000 росіян протягом тижня. Грузинська влада на момент публікації не відповіла на запит про коментар.

Але Кремль місяцями заперечував чутки про мобілізацію. Минулого тижня, виступаючи перед журналістами, посол Росії в ООН Василь Небензя сказав: «Наразі нам не потрібна масова мобілізація; наскільки мені відомо, вона не планується і не очікується». Тим часом речник уряду Дмитро Пєсков заявив цього тижня, що будь-які розмови про мобілізацію «підкидає українська влада».

Однак, мінливі реалії поля бою важко ігнорувати: хоча Росія не публікує офіційних даних про втрати, колишній головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що втрати Москви перевищили кількість добровольців, які бажають вперше вступити до армії. І хоча Росії значною мірою вдалося використовувати щедрі виплати для вербування добровольців та полонених для участі у війні, «Кремлю стає дедалі важче вербувати нових людей», — сказав юрист Russian Peace Plea, організації, яка допомагає чоловікам ухилятися від військової служби, якому було надано анонімність з міркувань безпеки.

«Суспільний договір» між Кремлем та російським народом, за їхніми словами, «помітно руйнується».

Підготовчі кроки

Військовий резерв Росії складається переважно з чоловіків віком до 55 років, які пройшли обов’язкову військову службу. Річна військова служба є обов’язковою для кожного російського чоловіка віком від 18 до 30 років, за деякими винятками, пов’язаними зі здоров’ям та необхідністю безперервної освіти.

«Ці люди, як правило, є одними з тих, хто найімовірніше буде призваний у разі мобілізації», – сказав Табалов. У 2022 році тодішній міністр оборони Росії Сергій Шойгу оцінив їхню кількість приблизно в 25 мільйонів.

За словами Табалова, в останні місяці російський уряд активно збирає персональні дані резервістів через їхніх роботодавців. «Вони навіть запитують про адреси їхніх родичів», – сказав він, оскільки таку інформацію можна використовувати для спроби знайти будь-кого, хто може переховуватися під час активної мобілізації. Потім цих чоловіків викликають до військкоматів і дають завдання, в яких вказують, до якої частини вони будуть прибувати, якщо буде оголошено мобілізацію.

«З весни інтерес уряду до резервістів різко зріс», – підтвердив адвокат «Мирного прохання».

Табалов розглядає це як закладення основи для швидшого та більш дискретного призову. «Ви просто привозите, скажімо, 10 автобусів до певного металургійного заводу та забираєте заздалегідь узгоджену кількість робітників прямо з їхніх робочих місць, називаючи їх по іменах: Петров, Іванов, Сидоров — будь ласка, сідайте в автобус, який потім їде до військової бази», — пояснив він.

Серія законів, прийнятих останніми місяцями, також вказує на можливу підготовку.

У березні Кремль зробив електронні військові повістки обов’язковими для процесу призову. Мобілізація 2022 року спиралася на паперові повістки, які зазвичай набирали чинності лише після того, як їх підписував одержувач. Це створило бюрократичну лазівку, яка призвела до того, що до 1 мільйона росіян швидко покинули країну в очікуванні повістки та подальшої заборони на поїздки.

Потім, у липні, російські ЗМІ повідомили, що Національна гвардія – орган безпеки, створений Путіним у 2016 році, головним чином для захисту режиму від загроз та протестів зсередини країни та окупованих територій – вживає заходів для підготовки своїх військовослужбовців, персоналу та об’єктів на випадок потенційної мобілізації шляхом навчання та евакуації.

З цією метою директор Національної гвардії Володимир Золотов підписав указ, в якому конкретно зазначено, що орган повинен додатково захищати «від небезпек, що виникають під час мобілізаційного періоду, під час воєнного стану та у воєнний час».

Ці зміни свідчать про те, що уряд готується до жорсткішого, більш «репресивного» типу мобілізації, який залучить органи безпеки, заявив український військовий експерт Олександр Коваленко.

Відтермінування неминучого

Навіть за всіх ознак, що вказують на підвищену ймовірність нової мобілізації, Путін, схоже, рішуче налаштований її уникнути. Офіційна мобілізація «означатиме, що справи на фронті йдуть погано, що Путін — поганий головнокомандувач», — сказав Табалов. І Кремль спробував кілька агресивних стратегій вербування, щоб обійти її.

У березні 2026 року російські ЗМІ повідомили, що Міністерство оборони планує завербувати близько 80 000 осіб, переважно студентів, до своїх новостворених «Військ безпілотних систем». Ініціатива супроводжувалася масовою пропагандистською кампанією та тиском на університети. Адміністрації шкіл регулярно наказували студентам відвідувати масові зустрічі з військовими вербувальниками, де їх змушували підписувати контракти в обмін на виплати. У серпні «Нова газета Європа» підрахувала, що майже всі 50 найкращих університетів Росії тиснули на своїх студентів, щоб вони приєдналися до «військ безпілотників». Але до липня було завербовано лише 8 000 осіб — приблизно 10 відсотків від цільової групи.

За словами Табалова, ця спроба вирішити проблему дефіциту набору, орієнтуючись на студентів, була приречена на провал. «Історично склалося так, що студенти-чоловіки вступають до університетів, щоб уникнути армії, а не вступати до неї», – сказав він. Розслідувальна організація Conflict Intelligence Team також повідомила про провал програми «студентські війська безпілотників» у липні, що вона пояснила зниженням інтересу до вступу до армії та загальним «небажанням студентів підписувати контракт з армією, незважаючи на активну кампанію та тиск».

Ще одна стратегія з’явилася пізніше в червні після того, як відео масових рейдів у Пензі, одному з найбідніших міст європейської Росії, заполонили соціальні мережі. На них було видно, як поліцейські та військові, іноді в супроводі чоловіків у балаклавах, зупиняли цивільних чоловіків на контрольно-пропускних пунктах, на вулиці та в громадському транспорті, завантажували їх у мікроавтобуси та відвозили до військкоматів, де деяких із них потім змушували підписувати контракти для участі у війні.

Влада Пензи неодноразово заперечувала будь-яку причетність до ймовірних викрадень та примусового вербування.

Пензенська кампанія, як стверджується, є частиною ширших урядових зусиль, спрямованих на те, щоб спонукати регіони до набору більшої кількості чоловіків та виконання квот без офіційного оголошення мобілізації. Згідно з повідомленнями новин, Міністерство оборони Росії офіційно встановило ціль набрати 409 000 контрактників до кінця 2026 року.

Але «ця ініціатива може мати зворотний ефект для влади», – знову сказав Табалов. «Громадяни Пензи вже почали самоорганізуватися – формувати загони самооборони – і це, чесно кажучи, є викликом державній владі».

У серпні пензенський блогер Станіслав Морозов створив групу, яка налічувала близько 1500 членів, допомагаючи чоловікам, які стикаються із затриманням та примусом. «Ми робимо це з відчаю. Тому що у нас просто немає іншого вибору. Ми – люди, які відстоюють свої фундаментальні права та свободи – право не бути перетвореними на товар або позбавленими волі під загрозою кийка», – написав він. Мешканці Башмакова також, як повідомляється, сформували загін самооборони для патрулювання району, знімаючи на відео «вербувальників», фіксуючи їхні номерні знаки та намагаючись ідентифікувати тих, хто приховує свою особу.

Незважаючи на дефіцит рекрутів, до вересня, коли в Росії відбудуться парламентські вибори, офіційного оголошення щодо можливої ​​мобілізації не очікується. Хоча жодній антивоєнній партії не було дозволено брати участь у перегонах, як сам Путін, так і його правляча партія «Єдина Росія» стикаються зі зниженням підтримки, а офіційний військовий призов не допоможе політичному становищу російського лідера.

І все ж Кремлю стає дедалі важче уникнути мобілізації. «Я думаю, що знищення України — це одержимість [Путіна], і ця фіксована ідея вимагає людських ресурсів», — стверджує він.