А ви куштували коли-небудь картоплю з маком? Якщо ні, варто приготувати. Можливо, цей рецепт стане вашим улюбленим. А гості точно будуть здивовані та напевно стануть вас розпитувати, як ви це приготували. Така картопля й виглядає незвично. А аромат страва має просто фантастичний!

Незвичайним рецептом з читачами «ФАКТІВ» поділилася кулінарка Елла Іванова.

– Це смачно, швидко і просто, — каже Елла Іванова. — Думаю, вам ця страва сподобається. Приготуйте, не відкладаючи. І частуйте рідних та близьких цією стравою. Обов’язково цікавтеся їхньою думкою. Це важливо. А готуючи, куштуйте страву не один раз.

Картопля з маком 1 кг дрібної картоплі

50 г маку

Сіль

Перець

Кріп

2 зубчики часнику

Перець чилі

Базилік

Олія

На сухій сковороді прогріваємо мак, додаємо сіль, перець, кріп, часник, перець чилі, базилік і добре розтираємо з маком. Додаємо при цьому трохи олії.

Відварюємо картоплю у підсоленій воді та обсмажуємо на салі. Додаємо мак зі спеціями і трохи тушкуємо.

І смачного вам та вашим близьким!