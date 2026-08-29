А ви куштували коли-небудь картоплю з маком? Якщо ні, варто приготувати. Можливо, цей рецепт стане вашим улюбленим. А гості точно будуть здивовані та напевно стануть вас розпитувати, як ви це приготували. Така картопля й виглядає незвично. А аромат страва має просто фантастичний!
Незвичайним рецептом з читачами «ФАКТІВ» поділилася кулінарка Елла Іванова.
– Це смачно, швидко і просто, — каже Елла Іванова. — Думаю, вам ця страва сподобається. Приготуйте, не відкладаючи. І частуйте рідних та близьких цією стравою. Обов’язково цікавтеся їхньою думкою. Це важливо. А готуючи, куштуйте страву не один раз.
Картопля з маком
- 1 кг дрібної картоплі
- 50 г маку
- Сіль
- Перець
- Кріп
- 2 зубчики часнику
- Перець чилі
- Базилік
- Олія
На сухій сковороді прогріваємо мак, додаємо сіль, перець, кріп, часник, перець чилі, базилік і добре розтираємо з маком. Додаємо при цьому трохи олії.
Відварюємо картоплю у підсоленій воді та обсмажуємо на салі. Додаємо мак зі спеціями і трохи тушкуємо.
І смачного вам та вашим близьким!