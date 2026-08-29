Про це та про те, що, на відміну від багатьох західних країн, євреям в Україні не потрібно якось приховувати свою національність чи віросповідання, а загальний рівень антисемітських настроїв тут значно нижчий, ніж на Заході, в інтерв’ю РБК-Україна розповів головний рабин України Моше Реувен Асман.

“Я тиждень тому повернувся зі США і Канади, де є багато російських наративів і пропаганди. У мене було там багато виступів і я казав: в Україні антисемітизм на нижчому рівні, ніж в Європі чи США, університетах США”, – сказав Асман.

Він додав, що зараз в деяких європейських країнах місцевим євреям інколи радять не “підкреслювати” свою національність – тоді як в Україні вони можуть цілком ходити по вулицях у своєму традиційному вбранні, не побоюючись за власну безпеку.

Позиція Асмана щодо судових процесів

Моше Реувен Асман принципово розмежовує власну позицію релігійного лідера та приватні ініціативи окремих представників громади.

Зокрема, він жорстко відреагував на події у ВАКС, коли рабин Йонатан Маркович висловив готовність взяти на поруки ексзаступницю голови ОП Ірину Мудру.

“Заява рабина Марковича про готовність виступити поручителем була його власною ініціативою і не є позицією єврейської спільноти в цілому”, – наголосив Моше Реувен Асман.

За його словами, коли людина під час резонансного судового процесу нагадує про свій релігійний статус, люди сприймають це як використання авторитету релігійної громади.

“Я вважаю таке змішання ролей помилковим і категорично його не підтримую“, – наголосив головний рабин України.

Він також категорично засуджує хвилю антисемітизму, яка виникла у зв’язку з рішенням Йонатана Марковича.

“Жоден вчинок окремого рабина не дає нікому права ображати єврейський народ, поширювати антисемітські стереотипи або звинувачувати цілу громаду. Підміна аргументованої критики ненавистю за національною ознакою не має нічого спільного із справедливістю”, – наголосив він.

За словами Моше Реувена Асмана, в умовах повномасштабної війни українці мають об’єднуватись, а не шукати приводів для взаємної ворожнечі.

“Релігійні лідери повинні зміцнювати єдність, підтримувати людей і сприяти суспільному порозумінню, а не втягувати релігійні громади в політичні та судові протистояння. Закон має бути однаковим для всіх. Відповідальність має бути персональною. Антисемітизм не може мати жодних виправдань”, – підсумував головний рабин України.

Окрім внутрішньої позиції, духовенство активно відстоює інтереси держави на міжнародній арені.

У своєму великому інтерв’ю головний рабин Києва та України Моше Асман детально розповів про роботу з американськими елітами, наслідки війни між Ізраїлем та Іраном для України, а також про організацію візиту до України пастора Марка Бернса з духовної ради президента США Дональда Трампа.

За свою активну волонтерську діяльність та адвокацію України у світі духовний лідер був відзначений орденом “За заслуги” II ступеня.