Президентка Молдови Мая Санду заявила, що частина російських безпілотників потрапляє у повітряний простір країни випадково, однак деякі з них, на її думку, спрямовують туди навмисно.

Про це вона сказала в ефірі Teleradio Moldova 17 серпня, коментуючи порушення повітряного простору країни.

«Я вважаю, що деякі потрапляють туди випадково, а інші — тому що їх відправляють, і не лише в наш повітряний простір, а й у повітряний простір інших держав регіону. Я бачила такі випадки і в Румунії, і в Польщі», — заявила Санду.

За її словами, траєкторія польоту в окремих випадках дозволяє припустити, чи безпілотник опинився над територією іншої країни випадково, чи був спрямований туди навмисно.

Санду наголосила, що незалежно від причин такі інциденти становлять небезпеку для людей і є порушенням суверенітету держав.

Відповідальність за них Санду поклала на Росію, яка веде війну проти України.

Водночас вона зазначила, що дипломатичні кроки, зокрема ноти протесту або можливе вислання російського посла Олега Озерова, самі по собі не зупинять подібні порушення.

На думку Санду, найефективніший спосіб зменшити загрозу — продовжувати підтримувати Україну.

«Найважливіше, що можна зробити, щоб зупинити ці дрони і в Республіці Молдова, і в Україні, і скрізь, — це допомогти Україні та забезпечити, щоб Україна перемогла в цій війні», — заявила вона.

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