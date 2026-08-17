Сьогодні, 17 серпня 2026 року, російська малогабаритна крилата ракета з реактивним двигуном «Бандероль» (S8000) перетнула державний кордон України з боку Одеської області та залетіла у повітряний простір Молдови, де згодом вибухнула.

О 17:25 Повітряні сили ЗСУ зафіксували рух баражуючих боєприпасів типу «Бандероль» у напрямку Чорноморська та Одеси. Ракета змінила траєкторію та о 17:37 увійшла в повітряний простір Молдови через напрямок Кучурган — Тирасполь. за даними ПС ЗСУ, вона заглибилася на територію сусідньої держави майже на 35 км.

Оборонне відомство Молдови підтвердило інцидент. Через загрозу влада на 15 хвилин закривала повітряний простір у центральному секторі країни.

Російський боєприпас зник із радарів неподалік села Талмаза (район Штефан-Воде). Приблизно за 3 кілометри від населеного пункту стався вибух, унаслідок якого спалахнула суха трава. За повідомленням поліції, постраждалих серед цивільного населення немає. На місце події виїхали екстрені служби та профільні фахівці.

Що це за ракета

«Бандероль» – це розроблений російською компанією «Кронштадт» гібрид дрона і крилатої ракети із реактивним двигуном. Він має швидкість близько 500 км/год, дальність польоту до 500 км та несе до 150 кг вибухівки. Особливістю є здатність активно маневрувати у повітрі.

Це не перший подібний випадок за останній час — тиждень тому, 9 серпня, ще один аналогічний апарат впав та вибухнув у Штефан-Водському районі Молдови (біля села Крокмаз), пошкодивши кілька будинків, після чого Кишинів відкликав свого посла з Москви для консультацій.