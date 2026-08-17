Найбільший російський нафтоналивний порт на Чорному морі – Новоросійськ – у неділю відновив роботу після призупинення в п’ятницю через атаку безпілотників. Про це повідомило Reuters з посиланням на два джерела в галузі в понеділок, 17 серпня, пише Кореспондент.

Вказано, що танкер класу Suezmax стоїть під завантаженням казахстанською нафтою сорту KEBCO з неділі і повинен вийти з порту вже сьогодні.

Ще один танкер, як очікується, почне навантаження KEBCO у вівторок, додало джерело.

Раніше джерела повідомляли, що “танкер, який повинен був завантажитися нафтою в порту Новоросійськ, рано вранці в п’ятницю розвернувся і” вийшов у відкрите море після спроби атаки безпілотників на термінал.

Через Новоросійськ експортуються російські сорти нафти Urals та Siberian Light, а також казахстанський KEBCO. Відвантаження здійснюється на терміналі Шесхаріс.