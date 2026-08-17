А аналогом Starlink у РФ є супутники “Рассвет”. Після того, як українські ракети знищили частину потужностей підприємства “Прогрес”, на якому виробляють ракети “Союз” для виведення супутників на космічну орбіту, у РФ все ще є можливість здійснити свої плани.

Про це повідомляє радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони, експерт із радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов.

-Обидва рази супутники «Рассвет» запускалися з космодрому Плесецьк. Як ракета-носій використовувалася одна й та сама ракета «Союз-2.1б».

Окрім цього космодрому, супутники «Рассвет» можна виводити на орбіту ще з двох космодромів: Байконур і Східний.

Один ракетоносій «Союз-2.1б» запускає на орбіту 20 супутників. Щоб росія створила базове угруповання супутників на орбіті, необхідно здійснити 12–15 запусків.

Усі компоненти ракети «Союз-2.1б» (крім двигунів) випускаються на підприємстві «Прогрес», яке ми атакували ракетами «Фламінго». Які саме пошкодження завдано, та як вони вплинуть на графік запусків «Рассвет», мені невідомо. Однозначно, щоб зруйнувати таке величезне виробництво ракет, потрібно докласти чимало зусиль. Також різні частини готових ракет може зберігатися на космодромах або перебувати в дорозі.

PS Забув, у рф е ще ракета Ангара-А5. Вона літає дуже рідко ( раз в рік) але виробляється окремо у Омську. Теоретично може потягнути 60 супутників зараз на орбіту. Але чі є вона в наявності та готова – не знаю.