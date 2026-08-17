Збільшення кількості російських дронів, які залітають у повітряний простір Румунії, є прямим наслідком посилення атак рф на українські порти на Дунаї. Про це заявив виконувач обов’язків міністра оборони Румунії Раду Міруце в інтерв’ю Digi24, передає УНН.

“Інциденти, непрямі наслідки яких ми спостерігаємо на кордоні з Румунією, прямо пропорційні до зростання кількості інцидентів, що відбуваються в Україні останніми днями. Кількість атак на українські порти на Дунаї досягла максимуму за останній період. На радарах Міністерства оборони поблизу румунського повітряного простору, але вже на території України, ми зафіксували понад 100 дронів – понад 100 одноразових пристроїв, які об’єдналися в рої та за останні дні сім разів атакували українські порти на Дунаї великою кількістю дронів”, – сказав Міруце.

Він зазначив, що українська армія збила більшість із цих дронів, однак їхнє знищення за кілька десятків метрів від румунського повітряного простору призвело до того, що води Дунаю та морські хвилі винесли уламки на другий, третій або четвертий день на румунський берег.

“Цього вікенду на берег було винесено найбільшу кількість уламків. Ми знаємо про це, війна, очевидно, справжня. Я вважаю, що дуже важливо, щоб румуни більше не піддавалися впливу цієї проросійської пропаганди, яка намагається сформувати громадську думку, нібито цієї війни не існує. Кажу вам, як міністр оборони, який бачить військові дані, який бачить наслідки цієї війни, який бачить інформацію, що не може бути оприлюднена через її секретність, – ця війна існує, ця війна має непрямі наслідки для Румунії. Наразі немає жодних ознак того, що рівень ризику для Румунії зріс”, – додає Міруце.