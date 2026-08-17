Головнокомандувач Михайло Драпатий заявив, що інформаційні атаки не стали для нього несподіванкою.

-Посада Головнокомандувача завжди буде мішенню інформаційних атак. Вони почалися з перших днів моєї роботи, і це очікувано. Мета таких кампаній – посіяти недовіру всередині держави та між військом і суспільством.

Частина цих атак ведеться скоординовано, із залученням ботомереж. Дякую Міністерству цифрової трансформації за виявлення і блокування таких мереж. Це важлива робота, і вона триває.

Окремо наголошую: члени моєї сім’ї не роблять публічних заяв, не дають офіційних коментарів і не уповноважували нікого говорити від їхнього імені. Будь-які висловлювання чи позиції, які їм приписують, не відповідають дійсності.

Прошу дотримуватися інформаційної гігієни: перевіряти джерела і не поширювати неперевірене. У нас одна спільна мета – наближення перемоги. На ній зосереджений зараз я, і на ній прошу зосереджувати зусилля кожного, закликав Головком Драпатий.