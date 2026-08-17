Під час першого за 10 років візиту очільниці UN Tourism до України окрему увагу приділили українським громадам, які отримали міжнародне визнання у межах ініціативи “Найкращі туристичні села”. За результатами 2024 та 2025 років Україна вже має чотирьох переможців, а цьогоріч представила ще п’ять номінантів.

Про це розповіли під час брифінгу в Києві за участі представників UN Tourism, ДАРТ та українських громад, пише РБК.

Серед українських переможців 2024-2025 років – Колочава (Закарпатська область), Урич (Львівська область), Ворохта (Івано-Франківська область) та Синевирська Поляна (Закарпатська область).

Цього року Україна подала на міжнародний конкурс ще п’ять сіл. Результати мають оголосити у жовтні.

Статус важливий не лише з туристичного чи іміджевого погляду.

Представники громад пояснили, що він допомагає залучати нових партнерів, розвивати міжнародні контакти та популяризувати культурну спадщину.

“Це міжнародне визнання нашого внеску. Завдяки цьому ми маємо нові поштовхи до наступних співпраць. Це визнання дає нові можливості для співпраці, для пошуку нових партнерів і подальшого розвитку”, – зазначили під час брифінгу.

Голова Колочавської громади Василь Худинець розповів, що село давно намагається зробити туризм однією з економічних складових розвитку громади.

Міжнародне визнання, за його словами, дало цьому процесу новий поштовх.

“Якщо ви сьогодні їхали просто в село Колочава, то від сьогодні будете їхати в найкраще туристичне село світу”, – зазначив Худинець.

Для громад такий статус стає способом одночасно привертати увагу туристів, зберігати локальну спадщину та посилювати економічний розвиток територій.