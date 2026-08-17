У вівторок, 18 серпня, у Миколаєві відбудеться Відкритий чемпіонат Миколаївської області з гонки критеріум до Дня Незалежності України.

У зв’язку з проведенням змагань виконком міської ради ухвалив рішення про тимчасове обмеження руху транспорту, повідомляє Миколаївська міськрада.



Рух буде обмежено з 08:00 до 14:00 на таких ділянках:



🔹 вул. Набережна — від вул. 2 Слобідської до вул. 1 Слобідської;

🔹 вул. 1 Слобідська — від вул. Набережної до вул. 68 Десантників;

🔹 вул. 68 Десантників — від вул. 1 Слобідської до вул. 2 Слобідської;

🔹 вул. 2 Слобідська — від вул. Набережної до вул. 68 Десантників.



На зазначених ділянках на час проведення змагань буде організовано пішохідні зони, встановлено дорожні знаки та огородження.



Просимо водіїв заздалегідь планувати маршрути та враховувати тимчасові зміни в організації дорожнього руху.

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві на низці вулиць обмежать дорожній рух у певний час