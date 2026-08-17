російські компанії будують у Маріуполі багатоповерхівки на місці знищених кварталів, а росіянці із задоволенням його купують – і відібране в українців, і побудоване на кістках.

Про те, що будують і кому продають, пише аналітичний паблік Чорний лебідь.

За його інформацією, в Маріуполь масово переїжджають силовики, а також звичайні росіяни, які хочуть жити на морі, але грошей на Сочі або Крим, їм не вистачає. Життя на місці масових вбивств їх не турбує.

Квартири в новобудовах продаються по $80-120 тисяч. Минулого року Bellingcat знайшов 23 нових ЖК — це 50 будинків на 6000 квартир, частину з них уже побудували.

Окрім нового житла, тимчасова влада конфіскує житло українців, що не зареєстрували його за російськими законами. Далі таке житло також виставляють на продаж.

“Нові переселенці” можуть отримати 12% знижки, російські банки також пропонують іпотеку під 2% на рік для купівлі житла на окупованих територіях.

Для порівняння, звичайна іпотека в росії може доходити до 20% на рік.

Держава-окупант не має права переселяти своє цивільне населення на окуповані території. Відповідно до Римського статуту, ця може бути воєнним злочином.

Але росіянам традиційно плювати на всі міжнародні закони, якщо вони не діють їм на користь.