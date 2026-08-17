Поліцейські затримали 54-річного чоловіка, який підозрюється у насильницьких діях сексуального характеру щодо дівчинки, якій на момент вчинення злочинів було 13 років. За скоєне зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне.

Про це інформує Департамент міграційної поліції, передає Інше ТВ.

За даними слідства, вітчим у січні 2026 року завербував малолітню з метою сексуальної експлуатації, шантажуючи її інтимними відео, які він зафіксував на власний телефон. Далі нелюд, даючи дівчинці гроші та купуючи продукти харчування, примушував її виготовляти порнографічні фото- та відеофайли, а також вчиняв відносно дитини насильницькі сексуальні дії.

Зловмисника затримано та повідомлено йому про підозру за ч. 3 ст. 149 «Торгівля людьми», ч. 6 ст. 152 «Зґвалтування», ч. 2 ст. 156 «Розбещення неповнолітніх» та ч. 4 ст. 301-1 «Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження» Кримінального кодексу України.

У ході документування протиправної діяльності правоохоронці також встановили, що на початку серпня 2025 року дівчинка познайомилась у месенджері «Telegram» із 42-річним чоловіком. Згодом останній налагодив довірливе спілкування, поступово втягнув малолітню у контакт та ініціював особисті зустрічі. Під час однієї із зустрічей чоловік схилив дитину до сексуальних дій та зґвалтував.

Зловмисника затримано та повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 152 «Зґвалтування», ч. 3 ст. 156-1 «Домагання дитини для сексуальних цілей» Кримінального кодексу України.

Обом злочинцям обрано безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

За скоєне їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне.

Викриття та документування злочинної діяльності здійснювали оперативники управління міграційної поліції спільно з слідчими ГУНП у Миколаївській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Досудове розслідування триває.

Слідчі дії з потерпілою дитиною здійснювались із використанням методики «Барнахус», їй надається необхідна психологічна допомога.

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