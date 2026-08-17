У Миколаєві під час раптово виниклого конфлікту зловмисник вдарив незнайомого хлопця в область голови. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події. Поліцейські оперативно розшукали та затримали зловмисника у процесуальному порядку. За скоєне йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Повідомлення про те, що в одному із мікрорайонів міста біля приміщення супермаркету відбувається бійка та один з чоловіків втратив свідомість до операторів спецлінії 102 надійшло 17 серпня близько 00:35 від очевидця.

Зі свідчень очевидців правоохоронці встановили, що вночі на вулиці Космонавтів між двома невідомими та хлопцем виник конфлікт, у ході якого один з молодиків вдарив потерпілого у обличчя, після чого він упав на землю та втратив свідомість. З місця події незнайомці зникли у невідомому напрямку, однак невдовзі їх розшукали патрульні поліцейські неподалік.

Слідчі затримали 23-річного зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та за узгодженням із Окружною прокуратурою міста Миколаєва повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.