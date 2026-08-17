Поїздка спецпредставника президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва обговорювалася, однак наразі вона ще не підтверджена.

Про це Суспільному на умовах анонімності повідомив американський посадовець у Білому домі.

Раніше повідомлялося, що Віткофф і Кушнер можуть відвідати Київ у другій половині серпня та взяти участь у заходах з нагоди 35-ї річниці Незалежності України. Про це 30 липня писав кореспондент «Радіо Свобода» Алекс Рауфоглу з посиланням на два джерела, обізнані з планами поїздки.

Водночас посол України у США Ольга Стефанішина заявляла, що візит американських представників до України обговорювали під час останньої зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі у присутності спецпредставника США Стіва Віткоффа. Однак, за словами дипломатки, конкретну дату візиту не підтверджено.

Ще 8 травня президент Зеленський заявляв, що українська сторона очікує на візит Віткоффа і Кушнера до України «на рубежі весни-літа». Як відомо, обидва входять до американської делегації, яка є посередником у перемовинах між Києвом та Москвою для пошуку шляхів закінчення війни РФ проти України.