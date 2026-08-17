Чому чоловіки на це наважуються, що кажуть хірурги, що в цьому небезпечного і про інші аспекти популярної тепер процедури пише ВВС.

Джейсон хотів лише трохи змінити форму пеніса – зробити його товстішим і більш пропорційним.

Після процедури його обхват збільшився на 16%. Джейсон каже, що задоволений результатом. Його партнерка теж. За його словами, процедура додала йому впевненості в собі.

“Усе працює як і раніше, – пояснює він. – Просто з’явилося трохи більше об’єму”.

Джейсон – один з чоловіків, які роблять уколи філерів, щоб збільшити пеніс. Така процедура стає все більш популярною, хоча офіційних даних про те, скільки чоловіків до неї вдаються, немає.

І справа не лише у зовнішності.

Філери в пеніс навіть стали частиною химерної теорії під час останніх зимових Олімпійських ігор. Подейкували, що лижники, які змагаються у стрибках з трампліна, нібито використовують філери, щоб збільшити площу свого тіла в костюмі й завдяки цьому стрибати далі.

Водночас лікарі попереджають про серйозні ризики.

Філер може дати бажаний результат, але якщо щось піде не так, наслідки можуть бути серйозними: від інфекції та пошкодження кровоносних судин до відмирання тканин.

То чому чоловіки все одно на це наважуються?

“А чому б і ні?”

Джейсон погодився відверто, хоча й анонімно, розповісти про своє рішення зробити філери.

Довжиною пеніса він був цілком задоволений, але хотів “трохи більше симетрії” та збільшити обхват, щоб “мати красивий, гармонійний вигляд”.

“Якщо чогось трохи не вистачає, то чому б і ні?” – каже Джейсон.

Він цілий рік обмірковував різні варіанти й одразу відкинув хірургічне втручання. Зрештою обрав гіалуронову кислоту – тимчасовий філер. Джейсон знав: навіть якщо результат йому не сподобається, з часом препарат “просто розсмокчеться”.

Його рішення не було пов’язане з бажанням відповідати образу самовпевненого альфа-самця.

“Я не дотримуюся думки, що “розмір члена визначає, наскільки ти чоловік””, – каже він.

Річ радше в тому, що змінилися самі уявлення про чоловічу привабливість.

“Тепер не лише жінки відчувають тиск через свою зовнішність – чоловіки теж”.

“Це просто зміни в суспільстві. Думаю, те, як медіа показують людей і навколишній світ, дуже впливає на наше повсякденне життя. Таке відчуття, що ти нікуди не можеш піти, не побачивши чергову людину з ідеальною зовнішністю”.

Достатньо зайти на сайти клінік, які пропонують збільшення пеніса.

Там чоловіків прямо запитують: “Вам незручно через розмір вашого пеніса?”

Такі запитання добре показують, як деякі клініки можуть тиснути на чоловічі комплекси, щоб переконати їх скористатися процедурою.

Що саме вводять у пеніс

Сьогодні існує чимало способів збільшити пеніс. Є хірургічні та нехірургічні методи, а також різні матеріали, які можна вводити за допомогою ін’єкцій.

Найпоширеніший варіант – гіалуронова кислота, гелеподібна речовина, яка є основним компонентом багатьох філерів для губ.

Гіалуронова кислота природно є в нашому організмі. Це речовина, яка добре утримує воду, тому її іноді називають “магнітом для вологи”.

Доктор Джавед Хуссейн уже понад рік робить ін’єкції філерів у пеніс у своїй клініці в Прествічі, у Великому Манчестері.

Підпис до фото,Доктор Хуссейн робить різні косметичні процедури, серед них – уколи філерів у пеніс

Спочатку Хуссейн здобув медичну освіту, а потім перейшов у сферу косметичних процедур.

За його словами, попит на такі процедури зростає. До нього звертаються чоловіки різного віку – від тих, кому трохи за 20, до 72-річних.

Процедура починається з консультації. Лікар оцінює стан здоров’я пацієнта, з’ясовує, чому той хоче зробити процедуру, які має очікування, і детально пояснює можливі ризики.

У день процедури гіалуронову кислоту вводять у пеніс у трьох місцях – зверху та з обох боків. Філер вводять за допомогою канюлі, яку вставляють біля основи пеніса й проводять уздовж стовбура.

Потім філер масажують, щоб він рівномірно розподілився. Після процедури чоловік має робити такий масаж самостійно вдома.

Підпис до фото,Обладнання для збільшення пеніса філерами

Процедура може коштувати до 5 тис доларів. За словами Хуссейна, після неї обхват пеніса може збільшитися на 10-20%, а результат зазвичай зберігається від шести до дев’яти місяців.

Але ризики є.

Найчастіше це біль, синці або нерівномірний розподіл філера. Та можуть виникнути й серйозніші ускладнення, наприклад інфекція.

Таке буває і після інших процедур з філерами.

Однак у випадку з пенісом є додаткова небезпека: можна пошкодити важливі тканини або кровоносні судини, необхідні для ерекції.

Коли філер дає не той результат

Хуссейна запитали, чому він проводить процедуру, яка викликає серйозні побоювання у хірургів.

Він каже, що “цілком розуміє”, чому деякі фахівці ставляться до неї з обережністю.

“Їхні побоювання мають підстави, – пояснює він. – Але водночас ми отримуємо все більше даних, бачимо результати. І вони показують, що ця процедура може бути корисною для чоловіків”.

За словами Хуссейна, у нього є чіткий план дій на випадок ускладнень. Зокрема, він має препарати, які можуть швидко розчинити філер, якщо щось піде не так.

Хуссейн каже, що використовувати їх йому ще не доводилося.

При цьому, BBC не може незалежно підтвердити ці заяви.

Втім, Хуссейн розповідає про чоловіка, який прийшов до нього після процедури в іншій клініці. За його словами, там “усе пішло дуже погано”.

Чоловіку ввели філер, який не підходив для такої процедури. Через це були пошкоджені кровоносні судини пеніса, шкіра почала відмирати, а сам пеніс “почорнів”.

Чоловіка негайно направили до лікарні.

Лікар-андролог і уролог з Манчестера Вайбхав Модгил, також бачив чоловіків, які після невдалих процедур опинялися в лікарні.

“Це може мати дуже серйозні наслідки”, – підтверджує він.

Підпис до фото,Вайбхав Модгил лікував чоловіків після невдалих процедур

Модгил згадує пацієнтів, у яких частина шкіри відмирала: чорніла, а потім починала відшаровуватися.

“Тобто чоловік приходить з думкою: “О, тепер усе буде чудово”. А в результаті може залишитися ще більш незадоволеним своєю зовнішністю, ніж до процедури”.

“Мені ще пощастило”

Алекс (ім’я змінене) поїхав до Німеччини, щоб зробити операцію зі збільшення пеніса.

Хірурги перерізали зв’язку, яка кріпить пеніс до лобкової кістки. Це мало візуально збільшити його довжину.

Крім того, лікарі взяли у нього власний жир і ввели його в пеніс, щоб збільшити його об’єм.

Після процедури Алекс прокинувся від сильного болю і не міг підвестися.

“У мене було дуже багато синців, а верхня частина ніг пожовтіла, – розповідає Алекс. – Я не міг нормально ходити приблизно місяць”.

Пізніше Алекс лікувався в клініці Модгила. Зрештою лікарі сказали, що небезпека минула.

“Мені ще пощастило, – каже він. – Усе могло закінчитися набагато гірше”.

Алекс каже, що й раніше не вважав свій пеніс маленьким. Але суспільство і порнографія переконали його, що великий пеніс – ознака мужності й нібито краще.

Підпис до фото,Що буде з пенісом після філерів у довгостроковій перспективі? Досі невідомо

Офіційних даних про те, скільки чоловіків роблять процедури зі збільшення пеніса, немає. Але Модгил каже, що на зростання популярності вказують пошуки в інтернеті, реклама та соціальні мережі.

Це стало однією з причин, чому Британська асоціація хірургів-урологів оприлюднила нові рекомендації, в яких не радить проводити подібні процедури.

“Ми не можемо рекомендувати жодну з цих процедур, бо поки що не маємо достатньо доказів їхньої безпеки”, – каже Модгил.

Фахівці проаналізували 36 досліджень за участю 3750 чоловіків. Але навіть після цього не змогли точно визначити, наскільки безпечними є філери.

Одна з головних проблем – бракує даних про те, що відбувається з пенісом після таких ін’єкцій у довгостроковій перспективі.