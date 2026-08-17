Нафтовий танкер, що належить Греції, був атакований у Чорному морі після завантаження російською нафтою, що є останнім прикладом того, як війна країни з Україною порушує потоки нафти.

Про це пише Bloomberg

Судно Skiros класу Suezmax, здатне вмістити близько 1 мільйона барелів нафти, було атаковано після завантаження на терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму поблизу Новоросійська, повідомили люди, знайомі з цим питанням, які попросили не розголошувати їх імена, оскільки інформація не є публічною.

Хоча КТК здебільшого завантажує казахстанські барелі, відповідна партія була російського походження, сказали люди. Напад стався в неділю поблизу терміналу, сказали вони.

Це перший удар по судну, яке заходить на термінал КТК — критичний канал для експорту казахстанської сирої нафти — після майже тритижневого затишшя в атаках. Минулого місяця неодноразові удари дронів зірвали завантаження вантажів КТК, які нещодавно становили майже 2% світових поставок нафти, і змусили казахстанські нафтові родовища скоротити видобуток.

КТК відмовився коментувати свою діяльність або питання, пов’язані з поставками нафти від виробників. Речник Генерального штабу України заявив, що «не має даних для коментарів з цього питання».

За словами американського чиновника, раніше цього місяця Україна погодилася утриматися від нападів на інфраструктуру КТК та неросійські судна, що прямують до морського терміналу, якщо ці судна не підпадають під дію українських санкцій та не перевозять російські вантажі. Сира нафта російського походження зазвичай становить від 5% до 10% експорту КТК.

Остання атака створює ризики для сталого функціонування КТК, власником якого є нафтові гіганти Chevron Corp. та Exxon Mobil, а також російська державна трубопровідна компанія та казахстанська державна нафтогазова компанія.

Наприкінці минулого місяця, після численних нападів на танкери, КТК навіть розглядала варіант зупинки операцій, щоб уникнути екологічних та безпекових ризиків, але вирішила продовжити їх.

Афінська компанія, зареєстрована на Equasis як менеджер танкера Skiros, заявила, що в результаті інциденту не було постраждалих чи забруднення, і що власники судна знали про це. Компанія відмовилася від подальших коментарів.