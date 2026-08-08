Нова Зеландія оголосила про новий пакет санкцій проти Росії після того, як Сенат США ухвалив законопроєкт, спрямований проти доходів РФ від нафти та газу, який розробляв покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Обмеження стосуються 33 людей та компаній, зокрема кіберзлочинців і причетних до викрадення та примусового переміщення українських дітей, повідомляє Bloomberg, пише ZN.ua.

“Діти ніколи не повинні використовуватися як знаряддя війни”, — наголосив міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс.

Він додав, що Нова Зеландія залишається стурбованою спробами викрадення та перевиховання українських дітей у межах російських державних програм.

Рішення Веллінгтона оголошене після того, як Сенат США ухвалив новий законопроєкт, який передбачає можливість запровадження тарифів проти Китаю, Індії та інших великих покупців російських нафти й газу.

Із березня 2022 року Нова Зеландія запровадила санкції проти понад 2000 людей, фірм і суден, а також застосувала низку торговельних обмежень.

Як повідомляло Інше ТВ, ЄС і Британія ввели нові санкції проти РФ: у переліку є виробники ракет «Іскандер-М» і «Сармат»