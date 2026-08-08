Ворог вкотре злочинно атакував цивільний транспорт на Сумщині. БпЛА влучили по локомотиву поїзда Суми – Київ.

Про це зранку 8 серпня повідомили в Укрзалізниці, передає Інше ТВ.

«Моніторингова група вчасно помітила загрозу. Поїзна та локомотивна бригада евакуювали пасажирів на безпечну відстань, тож обійшлося без постраждалих. Шкоди зазнав один вагон.

Залізничники працюють над тим, щоб відхилення від графіку на цей дільниці було мінімальним», – зазначається в повідомленні.

Як повідомляло Інше ТВ, Росіянці атакували Україну 6 балістичними і зенітними керованими ракетами та 151 БпЛА – знешкоджено 135 дронів