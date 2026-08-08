7 серпня та в ніч проти 8-го на території Миколаївської області зареєстровано 48 вогневих випадків, два з яких виникли внаслідок потрапляння боєприпасів та їхніх уламків.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

39 разів палало на відкритих територіях нашого краю, з яких двічі через обстріли. Горіли суха трава, сміття, чагарники, пожнивні залишки та очерет. Зафіксовано три випадки перекидання полум’я на господарські будівлі в Вознесенському, Миколаївському та Баштанському районах, а також хвойної підстилки у Вознесенському районі. Загальна площа, яку пройшов вогонь, склала понад 43 га. Всі пожежі ліквідовано рятувальниками та вогнеборцями місцевих пожежних охорон: «Прибузьке», «Олександрівка», «Врадіївка», «Горохівське», «Рибаківка», місцевої пожежної команди «Привільне» та місцевий пожежно-рятувальний підрозділ “Коблеве”.

Ще чотири пожежі виникли на території приватного сектору. Горіння трьох будівель, які не експлуатуються, рятувальники ліквідували у Баштанському, Миколаївському районах та у місті Миколаєві відповідно. Пожежу ще однієї господарчої будівлі на території приватного домоволодіння вогнеборці загасили у Баштанському районі.

Як повідомляло Інше ТВ, позаминулої доби у Миколаєві горіла 9-поверхівка, загинув чоловік