Чергова пекельна ніч для України – через атаки росіянців загинули четверо людей, зокрема ожна дитина.

Про це йдеться в коментарі Президента України Володимира Зеленського, передає Інше ТВ.

«Сьогодні вночі ударами дронів Росія вбила трьох людей у Пухівці на Київщині: дідуся, бабусю та їхнього онука. Всього лиш три роки було хлопчику. Ще четверо госпіталізованих: батьки дитини та його 15-річний брат і сусід, який прийшов на допомогу родині та був поранений під час повторного удару. У постраждалих – термічні опіки, уламкові поранення. Мої співчуття. Це був звичайний житловий будинок. Не могли цього не знати росіяни. Був також удар шести балістичних ракет по цивільній інфраструктурі в Києві. Станом на зараз відомо про одну загиблу людину. Мої співчуття рідним і близьким. Також під обстрілом перебували Донеччина, Харківщина, Сумщина, Дніпровщина, Запоріжжя, Одещина, Херсонщина, Миколаївщина, Чернігівщина та Полтавщина.

Європа, Америка, Україна давно хочуть зупинити цю російську війну. Не хоче лише Путін і з усіх сил чіпляється за свою балістику та дрони, щоб продовжити воювати. Потрібно більше тиску. Нові санкції, які не дозволять цю балістику виробляти. І обов’язково потрібно більше захисту для наших людей. Антибалістика, ракети-перехоплювачі до Patriot, SAMP/T, NASAMS, HAWK та наших F-16 – все це працює й допомагає захищати життя, коли воно тут, в Україні, а не десь на складах, за тисячі кілометрів від російських ударів проти життя. Я дякую всім, хто показує лідерство й попри все передає нові пакети засобів ППО», – йдеться в повідомленні Президента.

Як повідомляло Інше ТВ, Росіянці атакували Україну 6 балістичними і зенітними керованими ракетами та 151 БпЛА – знешкоджено 135 дронів