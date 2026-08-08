ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області оприлюднило перелік неблагополучних пунктів щодо заразних хвороб тварин на території Миколаївської області станом на 01.08.2026.

Мова йде не тільки про сказ, передає Інше ТВ.

Африканська чума свиней – с. Кумарі, Врадіївська ТГ, Первомайський район.

Сальмонельоз птиці – ТОВ «Братська куряча фабрика», с-ще Арбузинка, Первомайський район.

Сказ ВРХ – с. Чайківка, Врадіївська ТГ, Первомайський район.

Сказ котів:

с. Кам’яна Балка, Первомайська ТГ, Первомайський район;

с-ще Криве Озеро, Первомайський район.

Сказ собак – Кар’єр ТОВ «ВІП-ТРЕЙДЕР», Синюхобрідська ТГ, Первомайський район.

Як повідомляло Інше ТВ, Сказ, і не тільки: у яких населених пунктах Миколаївщини зареєстровані заразні хвороби тварин станом на 1 липня 2026 року