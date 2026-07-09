ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області оприлюднило перелік неблагополучних пунктів щодо заразних хвороб тварин на території Миколаївської області станом на 1 липня 2026 року.

Про це передає Інше ТВ.

На території регіону зареєстровано такі заразні хвороби тварин:

Лейкоз ВРХ – ФГ «Масляного», с-ще Казанка, Баштанський район;

Сальмонельоз птиці – ТОВ «Братська куряча фабрика», с-ще Арбузинка, Первомайський район;

Сказ ВРХ – с. Чайківка, Врадіївська ТГ, Первомайський район;

Сказ котів – с. Кам’яна Балка, Первомайська ТГ, Первомайський район; с-ще Криве Озеро, Первомайський район;

Сказ собак – Кар’єр ТОВ «ВІП-ТРЕЙДЕР», Синюхобрідська ТГ, Первомайський район.

Як повідомляло Інше ТВ, станом на 1 червня 2026 року на Миколаївщині було зареєстровано три заразних хвороби тварин – без сказу не обійшлося