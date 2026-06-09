ГУ Держпродспоживслужбі в Миколаївській області оприлюднило перелік неблагополучних пунктів щодо заразних хвороб тварин на території Миколаївської області станом на 01.06.2026.

Загалом на території області зареєстровано три заразних хвороби, на які хворіють тварини:

Лейкоз ВРХ – ФГ «Масляного», с-ще Казанка, Баштанський район;

Сказ ВРХ – Колгосп «Прометей», с. Кавказ, Березнегуватська ТГ, Баштанський район;

Сказ котів – Заводський район, м. Миколаїв;

Нозематоз бджіл:

м. Миколаїв, Центральний район, вул. Авіаційна;

м. Миколаїв, Центральний район, вул. Верхня;

м. Миколаїв, Корабельний район, вул. Металургів.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині з початку року понад 700 людей отримали щеплення проти сказу, а загальна кількість покусаних тваринами – майже вдвічі більше