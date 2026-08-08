У південно-східній Естонії завершено будівництво ще двох ділянок прикордонної інфраструктури на сухопутному кордоні з Росією.

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Таро (Eesti 200), який відвідав нещодавно побудовану прикордонну інфраструктуру, надійний зовнішній кордон допомагає захистити Естонію, зокрема й від міграційного тиску, повідомляє ERR.ee.

Загальна протяжність двох нових прикордонних ділянок (ділянки 7-8), розташованих між автомобільним прикордонним пунктом Койдула та Саатсе, становить 26 км, з яких 14 км вкриті прикордонним загородженням, а решта оснащена 30-метровими щоглами спостереження. Вартість будівництва цих ділянок становила 12 мільйонів євро, будівництво співфінансувалося Європейським союзом, повідомляє прес-служба МВС Естонії.

“Сухопутний кордон тепер покритий інфраструктурою на 80 відсотків, а наприкінці року, коли будуть готові наступні дві ділянки (ділянки 9-10) загальною довжиною 20 км, цей показник досягне вже 90 відсотків, – сказав Ігор Таро. – Це життєво необхідні інвестиції, які допомагають захистити нас від міграційного тиску”.

Останні 14 км будівництва сухопутного кордону потребують окремого рішення.

“Спочатку їх не планувалося добудовувати, оскільки цей регіон складний з природної точки зору – болота і водно-болотні угіддя самі по собі служать перешкодою. Однак, враховуючи нинішню ситуацію з міграційним тиском, я все ж таки вважаю, що цю ділянку теж необхідно забудувати, – відзначив Таро. – 3,5 мільйона – на обладнання для спостереження. Тоді на нашому сухопутному кордоні не залишиться непокритих ділянок”.

Наступним великим кроком стане оснащення ділянок із побудованою інфраструктурою можливостями дронового спостереження. На трьох ділянках між естонсько-латвійсько-російською точкою стику та Лухамаа перші стаціонарні системи виявлення дронів та спостереження були встановлені вже цього літа. На решті сухопутного кордону вони з’являться протягом поточного року.

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