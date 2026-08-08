Вільялібадо, селище, відроджене після десятиліть запустіння, прийме команду NASA, яка 12 серпня транслюватиме повне сонячне затемнення для світової аудиторії.

Про це повідомляє Еuronews, передає Інше ТВ.

Невелике село в іспанській провінції Бургос стане одним із майданчиків світової трансляції повного сонячного затемнення, яке відбудеться 12 серпня. NASA обрало Вільялібадо, селище, відновлене після десятиліть забуття, щоб розмістити одну зі своїх станцій прямої трансляції явища, яке зможуть спостерігати у всьому світі на цифрових платформах американського космічного відомства та музею Exploratorium у Сан-Франциско.

Вибір обумовлений низкою факторів, серед яких розташування в зоні повної фази затемнення, відкритий горизонт та гарна комунікаційна інфраструктура. Пункт спостереження розмістять поряд із церквою Сан-Сальвадор у верхній частині села, де близько тридцяти вчених та технічних фахівців NASA та Exploratorium готуватимуть міжнародну трансляцію.

Хоан Ансотегі, підприємець, який двадцять років тому купив Вільялібадо, щоб перетворити його на комплекс сільського туризму, повідомив в інтерв’ю газеті «Diario de Burgos», що NASA кілька місяців тому зв’язалася з ним, щоб орендувати все село, включаючи романську церкву. «Я думав, що це якийсь обман», – згадав він про перший дзвінок.

За його словами, американська агенція більше року вивчала різні точки в іспанській зоні повної фази, перш ніж зупинитися на Вільялібадо. “Вони приїжджали, нічого нікому не кажучи, і вибрали його після того, як побували в багатьох інших місцях”, – зазначив він.

Ансотегі додав, що технічні вимоги команди виявились мінімальними. «Вони попросили лише окреме підключення до електромережі та інтернету, що природно, але оскільки в селі вже є оптоволоконний кабель, жодних проблем не виникло», – сказав він.

Вільялібадо залишався без мешканців майже три десятиліття, перш ніж розпочалося його відродження як напрями сільського туризму. Два останні мешканці покинули село в 1998 році, а через кілька років Ансотегі разом із братами ініціював його відновлення як комплекс сільського туризму.

Затемнення тепер перетворить це невелике селище в Бургосі на одну з точок, звідки мільйони людей стежитимуть за однією з найочікуваніших астрономічних подій останніх років.

Трансляцію можна буде дивитися на сайті та каналі YouTube музею Exploratorium, і, як уточнюють у цьому науковому музеї Сан-Франциско, вона також буде передана іншим міжнародним ЗМІ.

Повне сонячне затемнення 12 серпня пройде над Гренландією, Ісландією, Атлантичним океаном, Іспанією, невеликою частиною Португалії. NASA вестиме пряму трансляцію явища з різних точок, що розташовані вздовж траєкторії повної фази, включаючи кадри затемнення, інтерв’ю з фахівцями та висвітлення кількох наукових експериментів, запланованих на цей день.

Ефір розпочнеться о 10:30 за тихоокеанським часом, тобто о 19:30 за часом континентальної Іспанії, крім прямої трансляції будуть створені зображення та інші матеріали, які пізніше використовують з освітньою метою.

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