Розпочалася 1627-ма доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 223 бойових зіткнення.

​​Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 08:00 08.08.2026, передає Інше ТВ.

Учора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет та 77 авіаційних ударів, під час яких скинув 242 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 10 837 дронів-камікадзе та здійснили 3327 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Кореньок, Безсалівка, Товстодубове, Сопич, Яструбщина, Лужки та Студенок. Крім того, на Сумщині авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Кучерівка, Товстодубове та місто Суми.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ятнадцять районів зосередження живої сили противника та три пункти управління безпілотних літальних апаратів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили п’ять ворожих штурмів. Водночас агресор здійснив 52 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили дванадцять атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Вовчанська та Лимана, а також у напрямках Радьківки, Гоптівки, Западного та Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував у напрямку Новоплатонівки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти сім разів атакували в районах Лимана та Діброви, а також у напрямках Твердохлібового та Новоселівки.

На Слов’янському напрямку противник здійснив 15 штурмових дій у районах Закітного, Кривої Луки та Різниківки, а також у напрямках Рай-Олександрівки, Пискунівки та Калеників.

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували у напрямку Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 22 атаки. Сили оборони успішно зупинили ворожі штурмові дії в районах Костянтинівки, Іллінівки та Іванопілля, а також у напрямках Русиного Яру, Новоселівки, Торецького та Миколайпілля.

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 30 атак. Ворог виявляв активність у районах Білицького, Родинського, Сергіївки та Котлиного, а також здійснював штурми у напрямках Торецького, Дорожнього, Ганнівки, Шевченка, Новогришиного, Мирного, Удачного, Новопідгородного, Новопавлівки та Миколаївки.

На Гуляйпільському напрямку окупанти вісім разів атакували. Ворог намагався просунутися у напрямках Воздвижівки, Рівного, Староукраїнки та Чарівного.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у напрямках Лук’янівського та Павлівки.

На Придніпровському, Олександрівському напрямках минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Як повідомляло Інше ТВ, ЗСУ знешкодили ще 1190 окупантів. Загальні втрати ворога