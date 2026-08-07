Саудівська Аравія, Пакистан і Туреччина підписали спільну угоду про оборону, як повідомило Міністерство закордонних справ Пакистану, поглибивши співпрацю в галузі безпеки на тлі загострення військової напруженості та конфліктів на Близькому Сході.

Про це повідомляє Al Jazeera, передає Інше ТВ.

У п’ятницю МЗС Пакистану у своїй заяві зазначило, що згідно з угодою збройний напад на будь-яку з цих трьох країн розглядатиметься як напад на всі три країни.

У заяві також зазначено, що це відображає «спільну прихильність трьох держав до подальшого зміцнення їхньої колективної безпеки та сприяння миру, безпеці й стабільності в регіоні та за його межами з метою забезпечення безпечного й процвітаючого майбутнього».

Угода була укладена на наступний день після того, як прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф у супроводі впливового головнокомандувача армії Асіма Муніра прибув до Саудівської Аравії та здійснив паломництво «умра» до Мекки.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган також відвідав Саудівську Аравію в п’ятницю, щоб зустрітися з саудівським наслідним принцом Мухаммедом бін Салманом, країна якого неодноразово зазнавала ударів з боку Ірану, а також союзників Тегерана — хуситів у Ємені та шиїтських збройних угруповань в Іраку — з моменту нападу США та Ізраїлю на Іран 28 лютого.

Цей конфлікт поставив під загрозу експорт нафти Саудівської Аравії та її амбітні плани розвитку, а також викликає серйозні сумніви щодо надійності її давнього «парасольки безпеки» з боку США.

Хоча Туреччина та Пакистан уникнули серйозних прямих атак, обидві країни прагнуть заспокоїти регіональні конфлікти, що загрожують їхній безпеці та економіці.

Угода між цими трьома країнами стала результатом майже річних переговорів. Укладення угоди в Мекці, найсвятішому місці ісламу, надає символічної ваги цьому пакту, який ґрунтується на давніх двосторонніх військових зв’язках.

Пакистан вже протягом десятиліть надає саудівським збройним силам технічну допомогу, Туреччина та Пакистан обмінюються військовими кораблями та навчальними літаками. У 2023 році Ер-Ріяд погодився придбати турецькі безпілотники в рамках угоди, яку Анкара назвала своїм найбільшим контрактом з експорту оборонної продукції.

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