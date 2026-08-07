Асоціація «Нарбонна-Україна» продовжує системно підтримувати Миколаїв. Днями до нашого міста прибув новий гуманітарний вантаж з необхідним медичним обладнанням, медикаментами та витратними матеріалами.

Як повідомили в Миколаївській міськраді, усю цю допомогу вже передали для потреб міських закладів охорони здоров’я.

Зокрема, французькі благодійники надали наркозно-дихальний апарат, монітори пацієнта, інфузійні помпи тощо. Також у складі вантажу — перев’язувальні матеріали, хірургічний одяг, засоби захисту, інфузійні розчини, антибіотики та інші медикаменти.

Як повідомляло Інше ТВ, 14 травня делегація представників французької асоціації «Нарбонна-Україна» передала Миколаєву 12 автівок, серед яких дві нові карети швидкої допомоги, та велику партію медичних засобів.