7 серпня 2026 року, напередодні Дня міста Ялта, що перебуває у тимчасовій російській окупації, оператори спецпідрозділу ГУР МО України “Group 13” провели парад бойових морських платформ Magura.

Про це повідомляє ГУР МО, передає Інше ТВ.

«У такий спосіб спецпризначенці ГУР відновили давню святкову традицію, що виникла й закріпилась у вільній Ялті — вітальний вихід українських військових кораблів та суден біля міської набережної.



Парад у Ялті від майстрів “Group-13” — чергове нагадування російським окупантам, що Крим — це Україна!» – зазначають в ГУР.

Ексклюзивні кадри спеціального передсвяткового параду під найкращу українську пісню про Ялту дивіться у відео:

Як повідомляло Інше ТВ, Новітня Magura в Криму ― морські платформи ГУР, оснащені FPV, уразили два радіолокаційні об’єкти окупантів (ВІДЕО)