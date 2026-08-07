Росіяни масовано атакували обʼєкти Укрнафти, що входить до Групи Нафтогаз. Вночі ворог завдав ударів одразу по 7 активах, які забезпечують видобуток нафти та газу на сході країни.

Про це повідомляє Група Нафтогаз, передає Інше ТВ.

Зруйновано критично важливе для роботи компанії обладнання, що призвело до зупинки низки обʼєктів і втрати суттєвих обсягів видобутку.

«росія системно атакує український нафто- та газовидобуток, щоб завдати максимальної шкоди нашій інфраструктурі напередодні зими. Сьогодні вночі відбувся наймасованіший обстріл об’єктів Укрнафти за останній час. На щастя, постраждалих немає», — зазначив в.о. голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.

Крім того, за минулу добу ворог атакував 4 АЗК URKNAFTA на Запоріжжі та Дніпропетровщині. Клієнти та працівники не постраждали.

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