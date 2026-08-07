Президент США Дональд Трамп зробив другу спробу обмежити право на громадянство США за народженням (так зване «право ґрунту»), підписавши два спеціальні виконавчі укази у четвер, 6 серпня — лише місяць з невеликим після того, як Верховний суд вважав не відповідною конституції його першу спробу скасувати це право.

Один із указів розширює перелік винятків із «права ґрунту» за рахунок нових груп іноземців, чиї діти не зможуть отримати громадянство США, навіть якщо з’явилися на світ на території Сполучених Штатів, пише ВВС.

Другий указ забороняє так званий «пологовий туризм» — практику, за якої вагітні іноземки спеціально приїжджають до Сполучених Штатів на пологи, щоб їхня дитина стала громадянином США за місцем народження. США – одна з небагатьох країн, де людина одержує право на громадянство за фактом народження на території країни.

«Це мало статися багато років тому, але ми вирішуємо це питання зараз», — заявив Трамп, підписавши укази, які розвивають його передвиборчі обіцянки обмежити міграцію до США.

У чому суть заборон

“Моя адміністрація вжила заходів проти ризиків, що походять від зловмисних іноземних суб’єктів, які намагаються обдурити американських громадян, користуючись щедрістю нашої країни”, – пояснює задум Трампа перший підписаний ним указ.

Він забороняє автоматичне надання громадянства дітям батьків, які з’явилися на світ у США, які самі громадянами США не є, якщо хоча б один з них є членом терористичної організації, намагався отримати американське громадянство шахрайським шляхом або його робота в США пов’язана з представництвом іншої держави (це стосується, зокрема, дипломатів).

Заборона «пологового туризму» у другому указі означає, що «нікому у світі більше не дозволяється отримувати візу для цієї шахрайської мети», пояснив радник Трампа з питань нацбезпеки Стівен Міллер механізм роботи нового обмеження.

«[Такі] люди приїжджають сюди, прикидаючись туристами, — сказав Міллер. — Але справжня мета їх перебування тут — це народження дитини, автоматичне здобуття ним громадянства та від’їзд із нашої країни». Такі діти потім отримують доступ до соціальних допомог, виборчого права та «всім інших прав та привілеїв, які належать виключно американцям», заявив він.

Міллер заявив, що президент має право заборонити пологовий туризм відповідно до розділу Закону про імміграцію та громадянство, який надає президенту право встановлювати винятки та обмеження на в’їзд до країни.

Масштаб проблеми

У четвер, оголошуючи про підписання указів, Трамп заявив, що завдяки пологовому туризму в США народилися сотні тисяч дітей.

«Зараз люди будують навколо цього бізнес, багаті люди будують бізнес навколо права на громадянство народження. Такого бути не повинно», – сказав президент США.

Дані Трампа розходяться з оцінками Інституту міграційної політики, зробленими з урахуванням даних перепису населення США. Згідно з цими оцінками, щорічно в США внаслідок «пологового туризму» народжується від 22 тисяч до 26 тисяч дітей. 2024 року, як показують урядові дані, у матерів з іноземними адресами народилося 9600 дітей. Загалом того року, за даними національної статистики, у США з’явилося на світ 3,6 млн дітей.

Офіційних даних про кількість іноземців, які приїжджають до США з явною метою народження дітей та отримання ними громадянства, або про те, скільки це коштує американським платникам податків, немає, зазначає Reuters.

Право на громадянство за народженням у США гарантовано 14-ю поправкою до американської конституції, яка свідчить: «Усі особи, які народилися або натуралізовані в Сполучених Штатах і підпадають під їхню юрисдикцію, є громадянами Сполучених Штатів та штату, в якому вони проживають». Вона була ратифікована в 1868 році, незабаром після закінчення Громадянської війни в США, і мала закріпити права колишніх рабів, не давши окремим штатам можливості їх обмежити.

Першу спробу обмежити дію поправки своїм указом Трамп зробив у перший день своєї роботи в Білому домі в січні 2025 року.

Підписаний ним тоді указ був суворішим, ніж два нових: він наказував американським відомствам не визнавати громадянство дітей, які народилися у Сполучених Штатах, якщо жоден із батьків не є громадянином США або володарем посвідки на проживання, грінкарти.

Знову до суду

Судовий розгляд дійшов до Верховного суду, який у червні 2026 року ухвалив, що указ Трампа 2025 року суперечить 14-й поправці, підтвердивши таким чином право на громадянство за народженням.

Це рішення стало серйозним ударом по спробам Трампа обмежити коло осіб, які мають право жити, працювати та отримувати громадянство у США. Підписуючи в четвер новий указ, Трамп назвав рішення Верховного суду “поганим і дуже несправедливим”, додавши, що “наша країна страждає через це”.

Новий указ Трампа, ймовірно, також буде оскаржений у суді і також буде вивчений щодо відповідності 14-й поправці.

На думку Габріеля Чина, професора юридичної школи Каліфорнійського університету в Дейвісі, деякі положення указу можуть встояти, але інші його аспекти викликають серйозні конституційні питання.

Чин підтверджує, що президент справді має певні повноваження обмежувати в’їзд до США людей, зокрема, з метою народження дитини.

«Але як тільки це відбувається, як тільки дитина з’являється на світ у Сполучених Штатах, — я не думаю, що президент має якісь повноваження вирішувати, що ця дитина не є громадянином», — сказав він.

Він назвав пологовий туризм «крапель у морі» порівняно з мільйонами пологів у США. “Це незвичайне явище”, – вважає Чин.