ТОВ «Аравана Енерджі» планує реалізувати у Миколаївській області проєкт вітрової електростанції потужністю до 22 МВт із системою накопичення енергії (УЗЕ) ємністю до 120 МВт·год.

Про це повідомляє ExPro з посиланням на дані Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Наразі щодо проєкту тривають громадські обговорення.

ВЕС планують побудувати у Березанській громаді

Проєкт передбачає будівництво вітроелектростанції на території Березанської громади Миколаївської області, за межами селища Березанка.

Для реалізації проєкту планується змінити цільове призначення земельної ділянки площею до 10,77 га із земель сільськогосподарського призначення на землі енергетики.

ВЕС складатиметься з 11 вітрових турбін Vestas V80 та/або Vestas V90 номінальною потужністю 2 МВт кожна. Передбачається встановлення башт висотою 100 метрів, а діаметр ротора залежно від моделі становитиме 80–90 метрів.

Також проєкт включає будівництво нової трансформаторної підстанції та кабельної інфраструктури для приєднання до підстанції «Березань».

Другою чергою планують побудувати BESS

Після введення в експлуатацію ВЕС компанія планує спорудити блочно-модульну систему накопичення енергії контейнерного типу ємністю до 120 МВт·год.

Заявлений резерв роботи становитиме до чотирьох годин, що відповідає орієнтовній встановленій потужності накопичувача до 30 МВт.

За оцінками розробників, одна вітротурбіна вироблятиме близько 4 ГВт·год електроенергії на рік, а розрахунковий строк експлуатації обладнання становитиме до 25 років.

Що відомо про компанію

ТОВ «Аравана Енерджі» зареєстроване у 2017 році в Миколаєві. Основний вид діяльності компанії — виробництво електроенергії.

Учасниками товариства з рівними частками по 50% є Едгард Сергєєв та Раїса Ківель, а з квітня 2026 року директором компанії є Валерій Чумак.