Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Дружина речника путіна пєскова подала позов на скасування санкцій ЄС
Тетяна Навка заперечує санкції ЄС, однак у Єврокомісії заявили, що обмеження проти дружини Дмитра Пєскова є обґрунтованими та введені на підставі конкретних доказів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Єврокомісії Ануара ель Ануні.
Чому суперечка навколо санкцій не вщухає
Тетяна Навка заперечує введені проти неї санкції Європейського союзу, домагаючись їх скасування. На тлі цього у Єврокомісії знову підтвердили, що не бачать підстав для перегляду обмежувальних заходів.
У Єврокомісії впевнені у законності санкцій
Представник Європейської комісії Ануар ель Ануні заявив, що всі індивідуальні санкції ЄС, у тому числі щодо дружини прес-секретаря Кремля Дмитра Пєскова Тетяни Навки, ґрунтуються на чітких юридичних критеріях та підтверджені необхідною доказовою базою.
Відповідаючи на запитання журналістів про те, наскільки Брюссель упевнений у правомірності обмежень проти Навки, представник Єврокомісії зазначив: “Коротка відповідь – дуже”.
За його словами, кожна санкція Європейського союзу є правовим рішенням, яке може бути оскаржено у Суді ЄС. Саме тому перед включенням фізичних чи юридичних осіб до списку санкцій проводиться оцінка наявних доказів.
Які аргументи навели у Брюсселі
У Єврокомісії нагадали, що за наявною інформацією Тетяна Навка є співвласником компаній та об’єктів нерухомості, розташованих на території тимчасово окупованого Криму.
“Тетяна Навка – співвласниця компаній та нерухомості, розташованих в АР Крим, який був незаконно анексований Російською Федерацією. Тому вона підтримує дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України”, – заявив Ануар ель Ануні.
Крім того, у Брюсселі вказали, що Навка пов’язана з особою, яка вже перебуває під санкціями ЄС.
“Навка пов’язана з особою (її чоловіком Пєсковим), включеною до списку, яка активно підтримувала дії або політику, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, а також стабільності та безпеці в Україні”, – зазначив представник Єврокомісії.
Позиція ЄС залишається незмінною
У Єврокомісії наголосили, що чинні санкції засновані на чинному європейському законодавстві та можуть бути переглянуті лише за наявності відповідних юридичних підстав.
На завершення Ануар ель Ануні знову підтвердив упевненість Брюсселя у правомірності обмежувальних заходів, введених проти дружини Дмитра Пєскова.