Речниця Білого дому Каролайн Левітт заявила про продуктивність перемовин президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, які перебувають з візитом в США.

“Президент Трамп завершив свої зустрічі в Овальному кабінеті з президентом Зеленським і прем’єр-міністром Нетаньягу. Обидві зустрічі були позитивними та продуктивними!”, – написала Левітт в Х у вівторок, не розкривши деталей.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський вже залишив Білий дім, де тривала його зустріч за закритими дверима з президентом США Дональдом Трампом. Він перебував там трохи більше години.

Пізніше президент України повідомив, що обговорював з Трампом дипломатичний процес, ліцензії на виробництво перехоплювачів для систем ППО Patriot “та деякі інші ідеї, які можуть допомогти”.