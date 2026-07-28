В Одесі вдруге за добу вибухнула автівка. Водій загинув на місці, а пасажирка зазнала поранень.

Про це повідомили в поліції Одещини.

Інцидент стався ввечері 28 липня на проспекті Небесної Сотні. За попередніми даними правоохоронців, вибух пролунав під час руху автівки. Постраждалу жінку, яка перебувала в машині, шпиталізували.

На місці події перебувають слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, криміналісти та співробітники вибухотехнічної служби.

У поліції стверджують, що правову кваліфікацію події нададуть після з’ясування всіх обставин. Також попереджають, що на ділянці дороги, де стався вибух, ускладнено рух транспорту — водіїв просять враховувати це під час вибору маршруту.

Нагадаємо, вранці в Одесі також вибухнула автівка. Поранень зазнав 49-річний чоловік, який був за кермом. У пабліках одразу писали, що це авто належить військовому, проте в поліції цю інформацію відмовилися коментувати. Але СБУ Одеської області кваліфікувало вибух автомобіля як терористичний акт та вже відкрило відповідне кримінальне провадження.