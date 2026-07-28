У Польщі чоловіка звинуватили в дискримінації за національною ознакою та погрозах українським працівникам. Він кричав, лаявся, а також намагався відібрати телефон у робітника, який знімав його погрози на відео.

Про це повідомляє RMF24.

У соціальних мережах поширюється відео, на якому чоловік у будівельній касці та захисному жилеті вигукує образи на адресу українських робітників. Потім він намагається відібрати телефон у того, хто телефонує. Інцидент стався в залі поблизу Скавіни (Малопольське воєводство). Окружне управління поліції у Кракові розпочало розслідування використання кримінальних погроз та дискримінації за національною ознакою.

Інцидент, зафіксований на відео, стався минулої п’ятниці на складі поблизу Скавіни, що неподалік Кракова.

На відео видно, як керівник – чоловік у будівельній касці та захисному жилеті – використовує вульгарну лексику та ображає українських робітників. Потім він підходить до оператора відеоспостереження та намагається відібрати у нього телефон.

Він кричить, серед іншого, «Бандерівська блядь», «На чортів фронт» та «Путін чекає на тебе».

Українці повідомили поліцію

За словами речниці малопольської поліції, заступниці інспектора Катажини Цісло, наступного дня після інциденту двоє українських працівників з’явилися до поліцейської дільниці Скавіни та подали заяву про погрози злочином.

Переглянувши відео, поліцейські, які розслідують справу, вирішили також розслідувати дискримінацію за національністю, додала Цісло.

Речниця краківської поліції оголосила, що зібрані у цій справі докази будуть передані до прокуратури. Особа чоловіка відома поліції, але його ще не заарештували.

Заява компанії

Група Stadnicki, на яку працював нападник, опублікувала заяву.

«Наша організація вирішила вжити негайних та рішучих заходів у цьому питанні. Ця особа більше не представляє нашу компанію в жодній якості. Водночас ми глибоко шкодуємо, що стався такий драстичний інцидент. Нам дуже шкода з приводу ситуації, що склалася. Жодні емоції чи професійні суперечки не можуть виправдати фізичну агресію», – йдеться у заяві, підписаній правлінням компанії.

Також додається, що компанія «рішуче та беззастережно засуджує всі форми агресії та насильства».

«Наша організація має абсолютний принцип нульової толерантності до будь-якої агресивної поведінки, незалежно від її походження, динаміки чи попередньої історії суперечки. Перетин меж фізичної недоторканності та ескалація конфлікту є для нас абсолютно неприйнятними», – наголошується в заяві.