тетяна навка, дружина речника глави кремля володимира путіна дмитра пєскова, подала позов, спрямований на скасування санкцій Європейського Союзу, накладених на неї через війну в Україні, згідно з деталями, опублікованими на веб-сайті ЄС, пише УНН з посиланням на Reuters.

Навка, колишня олімпійська чемпіонка з фігурного катання, у червні 2022 року була внесена до санкційного списку ЄС, спрямованого проти людей через дії москви в Україні. Дочка пєскова єлизавета та син микола були включені до цього ж списку.

У той час Брюссель заявив, що санкції, які включали заборону на в’їзд до ЄС та фінансові обмеження, були запроваджені “щодо дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України”.

Деталі, опубліковані на веб-сайті ЄС EUR-Lex, свідчать про те, що 51-річна навка, яка народилася в радянській Україні, але є громадянкою росії, зараз прагне скасувати санкції проти неї через Суд ЄС.

У заяві йдеться, що вона стверджує, що причина обмежень щодо неї не була належним чином викладена, що були допущені помилки в праві та оцінці фактичних даних, а також що ЄС не зміг довести достатнього зв’язку між нею та заявленою метою своїх санкцій.

навка вимагає від Ради Європейського Союзу відшкодування матеріальної шкоди, шкоди, завданої її репутації, та іншої нематеріальної шкоди на загальну суму трохи більше ніж 2 мільйони євро (2,3 мільйона доларів), як зазначається в тому ж документі.

Інша офіційна база даних ЄС показує, що катерина ігнатова, дружина сергія чемезова, голови державної оборонно-промислової корпорації “ростех”, намагається скасувати санкції ЄС проти неї тим самим юридичним шляхом.